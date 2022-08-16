Trabzonspor Kopenhag’a 2-1 yenildi, Şampiyonlar Ligi için Türkiye’ye umutlu dönüyor

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23 dakika önce

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi.

Rövanş maçı 24 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'da oynanacak. Turu geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takımdan biri olacak.

Bordo Mavililer Danimarka'daki maça Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius ilk 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Kopenhag, 9. dakikada Claesson'un golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi.

Kopenhag, özellikle 22. ve 36. dakikalarda Falk'la girdiği iki pozisyonu değerlendiremedi.

Bordo Mavililer ikinci yarıya Kouassi'nin yerine Djaniny'i alarak başladı.

Ancak üstünlüğünü sürdüren Kopenhag 48. dakikada Lerager'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Trabzonspor'un bu golün hemen ardından Djaniny ve Abdülkadir'le iki gol fırsatını değerlendiremedi.

58. dakikada yeni transferler Bartra ve Bardhi, Siopis ve Denswil'in yerine oyuna dahil oldu.

Bordo Mavililere hareket getiren Djaniny'nin 77. dakikadaki kafa vuruşunda Kopenhag'ın kalecisi Ryan gole izin vermedi.

Trabzonspor'u tur için umutlandıran gol ise 79. dakikada Bakasetas'tan geldi.

88. dakikada Abdülkadir'in yerine Dorukhan'ı oyuna alan Trabzonspor en azından skoru korumaya çalıştı ve karşılaşma Kopenhag'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor Kopenhag'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Elenmesi halinde ise Avrupa kupaları serüvenini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Ağustos'taki kura çekimi sonrası grup maçları 6 Eylül'de başlayacak.

20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası nedeniyle sıkışık bir takvimde oynanacak grup maçları bu sezon Aralık ayında değil 2 Kasım'da tamamlanacak.