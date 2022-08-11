Atina'da ülke gündemine oturan kadın cinayeti: Zanlı ifade değiştirince avukatı çekildi

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Stelyo Berberakis | Atina

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zanlı ifade değiştirince avukatı görevden çekildi

Hafta başında Atina’da işlenen bir kadın cinayeti, Yunanistan'da haftanın gündemine oturdu.

Cinayet suçlamasıyla göz altına alınan ve sonra tutuklanan 22 yaşındaki Pakistanlı genç sığınmacı, polise verdiği ilk ifadesinde, 17 yaşında ve adı Nikoletta olarak açıklanan genç kadını "sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü" ileri sürdü ama daha sonra sorgu yargıcına verdiği ikinci ifadede bu kez "Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği için" öldürdüğünü iddia etti.

Geçen hafta başında Atina’nın batısındaki semtlerinden Peristeri’deki evindeki yatağında cansız bedeni bulunan ve boğularak öldürüldüğü belirlenen 17 yaşındaki Nikoletta'nın katil zanlısının Kuzey Makedonya'ya kaçtıktan sonra yakalanıp Yunanistan'a iade edildiği açıklandı.

Polis, Pakistanlı sığınmacının dört ayrı kimlikle yakalandığını, daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle yakalanıp sonra serbest bırakıldığını söylüyor.

Avukatı 'savunamam' diyerek istifa etti

"Münasif" veya "Manasif" adlarını kullanan zanlı, yakalandıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Nikoletta ile üç aydır sevgili olduklarını ama genç kadın kendisinden ayrılmak istediğini söyleyince "hırstan gözünün karardığını" ve aralarında çıkan boğuşmada "istemeden" ölümüne yol açtığını iddia etti.

Genç kadının bayıldığını sandığını da ileri sürdü ve bunun üzerine özel eşyaları ile kadının telefonunu da alarak Selanik'e oradan da Makedonya'ya geçtiğini söyledi.

Zanlı Nikoletta'nın cep telefonunu kullanmak isteyince Makedonya polisi tarafından yakalanarak Yunan polisine teslim edildi.

Pakistanlı genç sorgu yargıcı karşısında ise ifadesini değiştirdi. Bu kez, Nikoletta'nın kendisine Hristiyan olması için baskı yaptığını ve Muhammed Peygamber'e hakaret edince aralarında boğuşma yaşandığını iddia etti.

Kamunun görevlendirdiği avukatı ise zanlının “ifadesini değiştirdiği için kendisini savunamayacağı” gerekçesiyle görevi bıraktığını açıkladı.

Pakistanlı genç “kasten cinayet işleme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta kadın örgütleri ve feminist gruplar artan kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Atina'nın merkezindeki Klaftmonos Meydanı'nda toplandı.