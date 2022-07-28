Batılı askeri kaynaklara göre Ukrayna ordusunun Herson'u geri alma süreci 'hız kazandı'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Herson

28 Temmuz 2022, 10:14 +03 Güncelleme bir saat önce

Batılı askeri kaynaklara göre, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın işgal altındaki Herson kentini geri alma süreci hız kazandı.

Herson'da kilit bir köprü, Ukrayna’nın ABD’nin temin ettiği uzun menzilli füzelerle düzenlediği saldırıda vurulmasının ardından devre dışı kaldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, böylece kentin işgal altındaki diğer bölgelerle iletişiminin tamamen koptuğunu söylüyor.

Dinyeper Nehri’nin batısında, stratejik bir konumda olan Herson, Rusya'nın savaşta ele geçirdiği ilk kentti.

Ukrayna güçleri Herson’daki Antonivskiy Köprüsü’nü Himars füzeleriyle vurdu ve köprü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin batısındaki kuvvetlerine takviye göndermek için bu köprüyü kullanıyordu.

Askeri kaynaklar, Herson’un Rusya işgalinin sembolü olarak görüldüğünü, kaybedilmesinin işgali bir başarı hikayesi gibi sunmaya çalışan Kremlin’in çabalarına büyük bir darbe indireceğini söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın bölgedeki saldırılarının hız kazandığını, Ingulets Nehri’nin güneyinde mevzilendiklerini belirtiyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’nın şimdi Herson istikametine çok sayıda birlik yollamaya başladığını söylüyor.

Ancak BBC bağımsız kaynaklardan bu bilgiyi doğrulayamadı.

Kaynak, Reuters

Herson’da Rusya yanlısı yetkililer Antonivskiy Köprüsü’nün Ukrayna güçlerinin saldırısında ağır hasar aldığını ve trafiğe kapatıldığını doğruladı.

Herson Belediye Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Dinyeper Nehri’ni geçebilmek ve Rus işgali altındaki diğer bölgelerle ulaşımı sağlamak için feribotlar ve yüzer köprüler kullanacaklarını belirtti.

Batılı kaynaklar, Ukrayna’nın Rus güçlerini izole ederek bölgeyi ele geçirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Eğer bu strateji başarılı olursa Ukrayna Rusya’nın işgali sırasında ele geçirdiği en önemli şehirlerden biri olan Herson’u geri alabilir ve böylece birliklerinin moralini yükseltebilir.

Savaşın başlamasından önce 290 bin kişilik nüfusa sahip olan Herson, işgalin ilk dönemlerinde Rus güçlerine düşmesinin ardından Kremlin’in desteklediği yetkililer tarafından yönetilmeye başlamıştı.

Rus Tass ajansının haberine göre, kentin yetkilileri son günlerde resmen Rusya’ya katılma konusunu referanduma götürme yönünde adımlarını hızlandırıyordu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Antonivskiy Köprüsü’nü ve Herson’daki tüm diğer hasar görmüş geçişleri yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Zelenskiy, “İşgalci güçlerin ülkede hiçbir lojistik imkânı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Rusya Herson’u işgalin ilk günlerinde çok fazla direnişle karşılaşmadan ele geçirmişti.