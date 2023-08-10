Bahçeli'den İYİ Parti'ye yeni çağrı: 'Yerel iktidarda komşu olalım'

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52 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye yaklaşan yerel seçimler için çağrı yaparak "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

Bahçeli’nin çağrısı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat’a ilettiği notla kamuoyuna açıklandı.

Fırat, CNN Türk’teki programında Özdemir'in mesajını şu sözlerle aktardı:

“Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkan’ımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: ‘Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.’”

'Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor'

Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’dan geldi.

Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, “Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise isim vermeden yaptığı paylaşımda, "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Üçüncü çağrı

2015 Genel Seçimleri sonrasında o dönem MHP'de siyaset yapan Meral Akşener partiden ihraç edilmesi sonrasında, beraberindeki arkadaşlarıyla Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurdu.

İYİ Parti, kuruluşunun ardından yakın ilişkiler kurduğu CHP ile Millet İttifakı çatısı altında bir araya geldi.

Bahçeli, Özdemir’in bahsini ettiği 1 Ağustos 2019’daki mesajında, o tarihten iki gün sonra yapılacak İYİ Parti Kurultayı’nı işaret ederek, “Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP’ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

Bu mesajından 1,5 sene sonra Bahçeli ikinci bir çağrıda bulunarak, İYİ Parti’nin CHP ortaklığını eleştirmiş ve “Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bahçeli’nin çağrıları İYİ Parti tabanında karşılık bulmamıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Bahçeli'nin bu çağrısına, "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" mesajı atarak yanıt vermişti.