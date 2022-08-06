Alex Jones: Okul katliamına sahte diyen sağcı komplo teorisyenine 49 milyon dolar ceza

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6 Ağustos 2022, 11:34 +03 Güncelleme 18 dakika önce

ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones, yanlış bir şekilde 2012'deki Sandy Hook okul katliamının sahte olduğunu öne sürmesi nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Teksas eyaletinde görülen davada, radyo programcısı Jones'ın 45,2 milyon dolar para cezası, 4,1 milyon dolar da tazminat ödemesine karar verildi.

İki hafta süren karalama davasını, saldırıda ölen çocukların anne ve babaları açtı.

Connecticut eyaletindeki Sandy Hook'ta yaşanan okul katliamında 20 çocuk ve altı yetişkin öldürülmüştü.

Davayı, ilkokuldaki katliamda ölen altı yaşındaki Jesse Lewis'in boşanmış anne ve babası Scarlett Lewis ve Neil Heslin açtı.

150 milyon dolar isteyen müştekiler, Infowars'un kurucusu Jones'un dezerformasyonu yüzünden tacize maruz kalıp, duygusal travma yaşadıklarını söylüyordu.

Tazminatla Jones'un karalaması nedeniyle ailenin, bir Jones destekçisinin saldırısından korkup, tuttukları özel güvenlik görevlilerinin masrafı gibi giderler karşılanacak.

Cezai tazminat cezasının ise Jones'un bu suçu tekrar işlemesini önlemek için bir caydırıcı olarak verildiği kaydedildi.

Duruşmada söz alan ebeveynlerin bir avukatı "Sizden çok çok basit bir mesaj yollamanızı istiyoruz ve bu da 'Alex Jones'un durdurun'. Dezenformasyonun ve yalanların paraya çevrilmesine engel olun" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 6 yaşındaki Jesse Williams Sandy Hook'ta öldürülmüştü.

Ailelerin tuttuğu bir ekonomist de Jones'un Infowars markası ve şirketi Free Speech Sytems'ın değerinin 270 milyon doları bulabileceğini söyledi.

Şirket kayıtlarının da, hukuki sorunları artınca, Jones'un şirketinden kendi hesabına 62 miyon dolar aktardığı öne sürüldü.

Şirket, davanın başlangıcında iflas koruma başvurusu yapmıştı.

Davada, Jones'un şirketinin diyet ürünleri, silah aksesuarları ve hayatta kalma malzemeleri satışından bir günde 800 bin dolar kazandığı belirtildi.

Avukatlar ayrıca, Jones'un kanıtları saklamaya çalıştığını ve Sandy Hook katliamıyla ilgili herhangi bir mesaj yollamadığını ileri sürerek mahkemeyi aldatmaya çalıştığını savundular.

Müştekilerin bir başka avukatı da Jones'un bir avukatının, radyo programcısının iki yıl boyunca gönderdiği telefon mesajlarını yanlışlıkla kendilerine gönderdiğini kaydetti.

Bu, Sandy Hook katliamında ölenlerin yakınlarının Jones'a karşı açtığı üç davadan ilki.

Jones daha önce de mahkemeye belge ve ifade sunmadığı için bir dizi karalama davasını kaybetmişti.

Ancak ilk kez bu davayla para cezasına çarptırıldı.

Jones, Sany Hook katliamıyla ilgili iddialarını geri çekmesine karşın, programlarında kendisine karşı açılan davanın hileli olduğunu ileri sürdü.