New York'ta kreşe saklanan fentanil bir yaşındaki çocuğu öldürdü

Kaynak, CBS

5 saat önce

ABD’nin New York kentindeki bir kreşte, bir yaşındaki bir çocuk uyuduğu şiltenin altına saklanan, eroinden 50 kat daha güçlü fentanil adlı uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti.

Sadece bir haftadır kreşe giden Nicholas Dominici’nin Cuma günü aşırı dozda uyuşturucuya maruz kalması nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor.

Bronx bölgesinde bulunan kreşe giden üç diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından, iki kişiye uyuşturucu bulundurma ve cinayet suçlamalarından dava açıldı.

Polis, yaşları iki ila sekiz arasında değişen çocukların, fentanil soluduklarına inanıyor.

Hastaneye kaldırılan üç çocuğun aşırı dozda uyuşturucu alanları yaşama döndüren Nalokson ilacı verildi.

Polis yetkilisi Joseph Kenny, "çocukların uyuduğu şiltelerin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu açıkladı.

Polisin, kilolarca uyuşturucuyu paketlemekte kullanılan üç pres bulduğu da iddia edildi.

Federal savcılar, Bronx’taki Divino Niño kreşinin sahibi 36 yaşındaki Grei Mendez ve kiracısı 41 yaşındaki Carlisto Acevedo Brito hakkında “uyuşturucu tedarikiyle ölüme sebep olma ve ölümle sonuçlanan uyuşturucu kaçakçılığı” suçlamalarında bulundu.

Başsavcı Damian William “sanıkların kreşte uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu yürütüp, dört bebeği zehirlediklerini, birini öldürdüklerini iddia ediyoruz” diye açıkladı.

Savcı ayrıca, "Bir kreş, çocukları anında öldürebilecek bir uyuşturucuyla çevrili olmayan, çocukların güvende tutulması gereken bir yer olmalı” diye konuştu.

Çocukları hasta halde bulan Mendez, güvenlik kameralarının görüntüleri ve telefon kayıtlarına göre ilk önce kocasına telefon etti. Yetkililer, daha sonra kocasının gelip, çocuk odasından birkaç dolu alışveriş poşetini aldığını söyledi.

Polis hala mahkeme belgelerinde suç ortağı olduğu belirtilen Mendez’in eşini arıyor.

Mendez'in avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve kreşte uyuşturucu saklandığından haberi olmadığını söyledi.

ABC News'e göre avukat Andres Aranda, "Tek suçu odasını bir kilo fentanili olan birine kiralamaktı. Bu çocuklarla gerektiği gibi ilgilenmekten başka bir şey yaptığına dair hiçbir kanıt yok” dedi.

Mendez'in kiracısı ve kocasının kuzeni olan Bay Brito'nun bir avukatı olup olmadığı belli değil.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zanlılardan Grei Mendez'in avukatı, müvekillinin kreşte uyuşturucu saklandığından haberi olmadığını savundu.

Kreşte, 500 bin kişiyi öldürebilecek uyuşturucu

Yetkililer her iki şüphelinin kaçma riski taşıdığını ve bu nedenle şartlı tahliye taleplerinin reddedildiğini söyledi. İkili, suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kamu sağlığı yetkilisi Ashwin Vasan, şehir sağlık denetçilerinin 6 Eylül'de kreşe sürpriz bir ziyaret yapıldığını, ancak herhangi bir ihlal tespit etmediklerini söyledi.

Vasan "Çok üzgünüm, fakat çocuk bakımı müfettişlerimin eğitim almadığı şeylerden biri de fentanil aramak. Ama belki de buna başlamamız lazım" dedi.

Aynı basın toplantısında Belediye Başkanı Eric Adams, fentanilin çok güçlü bir uyuşturucu olmasına dikkat çekti ve maddeye karşı "tam bir ulusal mücadele" çağrısında bulundu.

Adams, bir centlik madeni paranın ölümcül doz ile karşılaştırıldığı bir fotoğrafı havaya kaldırdı ve “Bir tırnağın onda biri büyüklüğünde bir doz bir yetişkini öldürebilir. Bir çocuğa neler yapabileceğini hayal edin" dedi.

Polis, kreşte bulunan bir kilo fentanilin 500.000 kişiyi öldürebileceğini söyledi.

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor

Fentanil krizi ABD’nin her köşesine uzanıyor.

2010 yılında ülke genelinde aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle 40.000'den az insan öldü ve bu ölümlerin %10'undan azı fentanildendi.