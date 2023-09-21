Google, ABD'li sürücüyü yıkık köprüye yönlendirip, ölümüne neden olmakla suçlanıyor

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21 Eylül 2023, 12:12 +03 Güncelleme bir saat önce

Aracını yıkık bir köprüden nehre süren ve hayatını kaybeden ABD'li Philip Paxson'un ailesi, olayla ilgili Google'ı suçladı.

Aile, Google'ın köprünün 9 yıl önce yıkıldığını gösterme konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, şirkete dava açtıklarını belirtti.

Paxson, Eylül 2022'de Kuzey Carolina'nın Hickory kentindeki hasarlı köprüden geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Bir Google sözcüsü, şirketin iddiaları incelediğini söyledi.

Dava dosyası Salı günü Wake County'deki mahkemeye sunuldu.

Dosyaya göre iki çocuk babası Paxson, kızının bir arkadaşının evindeki doğum günü partisinden eve dönüyordu ve öldüğü sırada bilmediği bir mahalledeydi.

Paxson'un eşi, kızlarını eve götürmek için evden erken ayrılmış, Paxson ise evdeki temizliğe yardım etmek için bir süre daha kalmıştı.

Ailenin avukatları yaptıkları açıklamada, "Bölgedeki yollara aşina olmadığı için güvenli bir şekilde evine, eşine ve kızlarına ulaşmak için Google Haritalar'a güvendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle devam ediyor:

"Paxson karanlıkta ve yağmurda arabasını dikkatli bir şekilde sürerken, Google'ın güncel olmayan yönlendirmelerini hiçbir şüphe duymadan takip etti. Ailesi daha sonra aracını sürmeye çalıştığı ve nehre düştüğü köprünün 10 yıldır 'Hiçbir yere gitmeyen köprü' olarak bilindiğini öğrendi."

Bölgede yaşayanlar, köprünün 2013'te çökmesinin ardından haritalarını değiştirmeleri için Google ile defalarca kez temasa geçti.

Kaynak, Ailenin çektiği fotoğraf Fotoğraf altı yazısı, Köprü 9 yıl önce çökmüştü

Yerel gazete Charlotte Observer'a göre normalde köprü girişine yerleştirilen bariyerler vandalizm nedeniyle yerinde değildi.

Aile ayrıca köprünün bakımını yapmakla görevlendirildikleri öne sürülen 3 şirkete daha dava açıyor.

Paxson'un eşi Alicia yaptığı bir açıklamada, "Kızlarımız babalarının nasıl ve neden öldüğünü soruyor ve ben onların anlayabileceği şekilde anlatmakta zorlanıyorum. Bir yetişkin olarak GPS'ten ve köprüden sorumlu olanların nasıl insan hayatına bu kadar az saygıyla hareket edebildiğini hala anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.