Rusya: Karadeniz filomuza 'büyük' insansız araç saldırısı düzenlendi

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30 dakika önce

R﻿usya Ukrayna'yı, Kırım'ın Sivastapol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına "büyük" bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemekle suçladı.

R﻿us yetkililer, saldırının sabaha karşı 04:20'de başladığını ve dokuz insansız hava aracı ve yedi insansız donanma aracının katıldığnı söyledi.

S﻿aldırılarda en az bir geminin hasar aldığı duyurulurken, Ukrayna henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

R﻿usya'nın kente atadığı Vali Mikhail Razvozhaev, Rus donanmasının saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

V﻿ali Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırıyı Şubat ayından buyanaki işgalde görülen "en büyük" diye tanımladı.

V﻿ali, tüm insansız hava araçlarının vurulduğunu ve "sivil altyapıya" hasar olmadığını belirtti.