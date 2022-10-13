Fenerbahçe ve Başakşehir’den Avrupa’da galibiyet: Gruptan çıkmayı garantilediler

B﻿atshuayi Fenerbahçe'ye üç puanı getiren penaltı vuruşunun ardından böyle sevindi

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Fenerbahçe ve Başakşehir bu akşam Avrupa kupalarında oynadıkları maçları kazanarak gruplarındaki liderliklerini sürdürdü ve gruplardan çıkmayı garantiledi.