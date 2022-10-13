Fenerbahçe ve Başakşehir’den Avrupa’da galibiyet: Gruptan çıkmayı garantilediler
Fenerbahçe ve Başakşehir bu akşam Avrupa kupalarında oynadıkları maçları kazanarak gruplarındaki liderliklerini sürdürdü ve gruplardan çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu’ndaki dördüncü maçında Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca’yı 2-1 yendi.
İlk yarı, Joao Pedro’nun 16. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.
AEK Larnaca ise 52. dakikada penaltı kazandı ve vuruşu kullanan Ivan Trickovski durumu 1-1’e taşıdı.
86. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı vuruşundan Valenci yararlanamazken sarı lacivertlilerin üç dakika sonra kazandığı ikinci penaltıyı gole çeviren Batshuayi takımını 2-1 öne geçirdi.
Fenerbahçe böylece puanını 10’a çıkarırken aynı puandaki Rennes’in önünde, bir gol averaj farkıyla birinci sırada yer alıyor.
Grupları ilk sırada bitirenler son 16 turuna kalırken ikinci sırada bitiren sekiz takım, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren sekiz takımla son 16 öncesi eleme oynayacak.
Başakşehir liderlik için avantajlı
Başakşehir ise Konferans Ligi’ndeki dördüncü maçında, konuk ettiği Rigas Skala’yı 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta ilk yarı 11. dakikada Deniz Türüç ve 45. dakikada Stefano Okaka’nın golleriyle geçilirken 72. dakikada tekrar sahneye çıkan Stefano Okaka, takım arkadaşı Bertrand Traore’nin şutunda kaleciden dönen topu ağlara göndererek skoru üçe taşıdı.
6 Ekim’de Letonya’dan, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen golsüz berabere skorla dönen Başakşehir, böylece A Grubu’nda rövanş maçını alarak puanını 10’a çıkardı.
Grubunda lider olan Başakşehir’i 7 puanla Fiorentina izliyor.
Konferans Ligi’nde grupları ilk sırada bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna geçerken ikinci sırada yer alan takımlar bu tur öncesinde Avrupa Ligi’nde gruplarını 3. sırada bitirmiş takımlarla eşleşecek.