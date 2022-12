Elektronik sigara: Niçin kullanılıyor, tüketimi neden önlenemiyor?

8 dakika önce

Elektronik sigara nedir?

'Masum bir alternatif olarak sunuluyor'

'E-sigara, sigara piyasasının canlı tutulması için kullanılıyor'

İnsanlar neden e-sigaraya yöneliyor?

''Birçok farklı forumdan, internet sitelerinden veya Facebook, Telegram, Instagram gibi sosyal ağlardan e-sigara ürünleri satılıyor. Her ne kadar siteler kapatılsa da başka bir sayfa açılıp, tekrar satışa devam edilebiliyor. Zaman zaman elden satış yapan mağazalar da var. Bu mağazalar tespit edilince para cezası veriliyor.''

'E-sigara kullanımı genç ve çocuk yaşlara kadar düştü'

''Gençlerin e-sigaraya yönelmesi için tütün/nikotin/kenevir endüstrisi elinden gelen her türlü açık ve gizli reklamı yapıyor. Sosyal medya e-sigara görselleri ile dolu. ''Influencer'' adı verilen gizli reklamcılar aracılığıyla e-sigara ürünleri cazip gösterilerek, zararları konusunda bilgi vermeden bu ürünler sunulmaktadır.

E-sigara tüketimi nasıl önlenebilir?

'Güvenli bir ürün değil'

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl 8 milyondan fazla kişi ''tütün salgını'' sonucu hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 1,2 milyonu pasif içicilikten kaynaklanıyor. WHO, tütün salgınını dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak görüyor.