İngiltere'de doğuştan kalp hastası bebek, plasentadan alınan kök hücrelerle tedavi edildi

26 dakika önce

Matthew Hill | BBC Sağlık Muhabiri

İngiltere'de kalp hastası olarak doğan bir bebek, "dünyada ilk kez" plasentadan alınan kök hücrelerle tedavi edildi.

Bristol Kalp Enstitüsü'nde kök hücre araştırmaları yapan konjenital (doğumsal) kalp hastalıkları uzmanı Prof. Massimo Caputo, "kök hücre iskelesi" yöntemiyle bugün iki yaşında olan Finley adlı çocuğun "muhtemelen hayatını kurtardıklarını" söyledi.

Prof. Caputo, bu teknolojinin kalp hastası olarak doğan bebeklerin geçirecekleri ameliyat sayısını düşürebileceğini belirtti.

Biyo-yazıcılar kullanılarak yapılan kök hücre iskeleleleri, hasarlı kalp kapakçılarındaki anomalileri ortadan kaldırmak ve iki odacık arasındaki delikleri onarmak için kullanılıyor.

Kalp hastası bebeklerde normalde yapay doku kullanılıyor. Fakat bunun başarısız olma olasılığı var. Bu dokular, çocuklarla birlikte büyümediği için yeni operasyonlar gerekiyor.

Prof. Caputo, başarılı laboratuvar deneylerinin ardından kök hücre "yamalarının" klinik denemelerinin iki yıl içinde başlayacağını söyledi.

Fotoğraf altı yazısı, Prof. Massimo Caputo

Finley, kalp damarlarındaki sorun nedeniyle ilk kez dört günlükken açık kalp ameliyatı oldu. Fakat ameliyat sonuç vermedi ve kalbinin sol bölümüne kan gitmediği için Finley'in durumu kötüleşti.

Annesi Melissa, "Başından itibaren kendimizi Finley'nin kurtulma olasılığının düşük olmasına hazırlamıştık. 12 saat sonra ameliyattan çıktı ama kalbi ve akciğerleri işlevini yerine getiremediği için makineye bağlandı" dedi.

Haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra Finley'in geleneksel yollarla tedavisinin mümkün olmadığına karar verildi.

Fotoğraf altı yazısı, Kök hücre 'iskelesi'

Plasenta bankasından alınan kök hücreler, hasarlı kalp damarlarının gelişmesini sağlayabileceği umuduyla Prof. Caputo tarafından doğrudan Finley'in kalbine enjekte edildi.

Finley'in kalp kasına enjekte edilen milyonlarca allojenik hücre, Londra'daki Royal Free Hastanesi'nde büyütüldü.

Vücut tarafından reddedilmeyen dokuya dönüşebilme yeteneği olan allojenik hücreler, Finley'nin örneğinde hasarlı kalp kasını canlandırdı.

Prof. Caputo, "İlaçlarını kestik, solunum cihazından çıkardık ve taburcu ettik. Finley şimdi mutlu bir bebek olarak büyüyor" dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Louie doğuştan kalp hastası

Kök hücre yamalarının, Cardiff'te yaşayan Louie gibi doğuştan kalp rahatsızlıkları olan hastalar için umut olması bekleniyor.

13 yaşındaki Louie, Prof. Caputo tarafından ilk kez, iki haftalıkken ameliyat edildi. Dört yaşında başka bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatlarda kullanılan malzemeler tamamen biyolojik olmadığı ve onunla birlikte büyümediği için ameliyatların yenilenmesi gerekiyor.

Kalbi onarmak için kullanılan malzemelerin bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesi halinde başka komplikasyonlar çıkabiliyor.