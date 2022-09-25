Ukrayna: Herson'daki saldırıda Rusya yanlısı eski milletvekili öldü

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12 dakika önce

Rusya, Ukrayna güçlerini, işgal altındaki Herson'da bir otele düzenlenen saldırıda iki kişiyi öldürmekle suçladı.

Yerel yetkili Kirill Stremousov, roket saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Rusya yanlısı eski Ukrayna milletvekili Oleksiy Zhuravko olduğunu açıkladı.

Stremousov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Play Hotel'e yerel saatle 5:30'da füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Kiev iddiaları yanıtlamadı.

Herson'daki Rusya yanlısı, Batı'nın ve Ukrayna'nın tanımadığı yönetim Telegram hesabından yaptığı açıklamada, otelin askeri amaçlı kullanılmadığını belirterek, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

AFP'nin bildirdiğine göre yerel yetkililer saldırı sırasında otelde Rus medyasından gazetecilerin de bulunduğunu belirtti ancak bu bilgi farklı kaynaklarca doğrulanmadı.

Otel, Ukrayna'nın güneyinde, Rusya işgali altındaki Herson'un merkezinde bulunuyor.

İ﻿şgal altındaki dört bölgede 'referandum'

Herson'un da aralarında bulunduğu ve Rusya işgali altındaki Ukrayna toprağı dört bölgede, 23-27 Eylül tarihleri arasında bu bölgelerin Rusya'ya katılımıyla ilgili referandum yapılıyor.

Referandum yapılan diğer 3 bölge Luhansk, Donetsk ve Zaporijya.

Referandum Batı ve Ukrayna tarafından "gayrimeşru ve düzmece" olarak kabul ediliyor. Bölgeden gelen görüntülerde, kurulan sandıkların başında silahlı askerler görülüyor.

Kaynak, Reuters

Referandumların uluslararası tanınırlığı olmayan bir ilhakla sonlanması durumu, Rusya’nın bu bölgeler üzerinde hak iddia etmesine ve savaşın uzaması sonucuna evrilebilir.

Kiev, referandumların bir şeyi değiştirmeyeceğini, kuvvetlerinin bu bölgeleri geri almak için ilerlemeye devam edeceğini açıklıyor.

Görevlilerin yerel halka, “Rusya’ya federal bir unsur olarak katılmayı destekliyor musunuz?” diye soruluyor.

Luhansk ve Donetsk’te bu soru yalnızca Rusça, diğer iki bölgede Ukraynaca da soruluyor.

Herson, Şubat ayında başlayan Rusya işgalinde Rus güçlerin kontrolüne geçen ilk kentlerdendi.