Endonezya'daki depremde 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Endonezya'nın Cava adasında Pazartesi günü gerçekleşen ve 268 kişinin ölümüne yol açan depremden 3 gün sonra, enkaz altından bir çocuk çıkarıldı.
Azka isimli çocuk, molozların arasından yara almadan kurtarıldı.
İlk yardım ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve ardından çocuk ailesine kavuştu.
Azka'nın bulunduğu evde bulunan 5 kişiden kendisi dışında 2 kişi kurtarılabildi: Dedesi ve küçük kardeşi.
Endonezya'daki deprem 5,6 büyüklüğünde olmasına rağmen yüzeye yakın bir noktada meydana geldi ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı.
Arama kurtarma ekipleri, ölenlerin büyük bir kısmının deprem sırasında okulda olan çocuk ve gençler olduğunu aktarmıştı. Yaklaşık 80 okulun depremden etkilendiği düşünülüyor.
Yetkililer en az 2 bin 200 konutun çöktüğünü ve 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söylüyor.