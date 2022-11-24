E﻿ndonezya'daki depremde 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Enkazdan 3 gün sonra kurtarılan çocuk", Duration 1,01 01:01 Video altyazısı, Endonezya'daki depremde 5 yaşındaki Azka, 3 günün ardından yara almadan kurtarıldı.

52 dakika önce

E﻿ndonezya'nın Cava adasında Pazartesi günü gerçekleşen ve 268 kişinin ölümüne yol açan depremden 3 gün sonra, enkaz altından bir çocuk çıkarıldı.

A﻿zka isimli çocuk, molozların arasından yara almadan kurtarıldı.

İ﻿lk yardım ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve ardından çocuk ailesine kavuştu.

Azka'nın bulunduğu evde bulunan 5 kişiden kendisi dışında 2 kişi kurtarılabildi: Dedesi ve küçük kardeşi.

E﻿ndonezya'daki deprem 5,6 büyüklüğünde olmasına rağmen yüzeye yakın bir noktada meydana geldi ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı.

Kaynak, Getty Images

A﻿rama kurtarma ekipleri, ölenlerin büyük bir kısmının deprem sırasında okulda olan çocuk ve gençler olduğunu aktarmıştı. Y﻿aklaşık 80 okulun depremden etkilendiği düşünülüyor.