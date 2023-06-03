İsrail-Mısır sınırında 3 İsrailli asker öldürüldü

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30 dakika önce

İsrail ordusu, Mısır sınırı yakınındaki silahlı saldırıda üç askerinin öldürüldüğünü ve arama operasyonunda yaralanan askerler olduğunu açıkladı.

Sabah erken saatlerde, cevap alınamayan bir askeri kontrol noktasında, biri kadın, biri erkek iki askerin cesedi bulundu.

Ardından başlatılan arama operasyonunda, bir İsrail askeri daha ve saldırgan olduğu iddia edilen Mısırlı polis öldürüldü.

Olay, sınırdaki bir uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin engellenmesinden birkaç saat sonra yaşandı.

İsrail ordu sözcüsü Albay Richard Hecht, sınırı merdiven koyarak geçmeye çalışan bir kişide 1,6 milyon şekel (400 bin dolar) değerinde uyuşturucu yakalandığını duyurdu.

Sözcü, askerlere yapılan saldırının bu olayla ilgili olduğunu düşündüklerini belirtti.

İsrail ordusunun açıklamasında "Mısır ordusu ile iş birliği içinde kapsamlı soruşturma yürütülmektedir" dendi.

Hem İsrail, hem de Mısır ordusu, ölen Mısırlının, güvenlik güçlerinden olduğunu doğruladı.