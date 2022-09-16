İ﻿ran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren kadın hayatını kaybetti

Kaynak, KURDPA NEWS AGENCY

15 dakika önce

İ﻿ran'da, iddiaya göre başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Polisin aktradığına göre A﻿mini, Tahran'daki ahlak polisi bürosunda 13 Eylül'de birden "kalp rahatsızlığı" yaşadığı için "acilen" hastaneye kaldırılmıştı.

Devlet televizyonu A﻿mini'nin ölüm haberini teyit etti, ancak detay vermedi.

Amini'nin başörtüsü hakkında "eğitilmek için" alındığı gözaltı sırasında kötüleştiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, A﻿mini'nin komaya girmesinin ardından İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi'ye resmi soruşturma emri vermişti.

Reformist politikacı Mahmoud Sadeghi olayın açıklığa kavuşturulmasını istedi.

S﻿osyal medyada Amini'nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü ve işkenceye maruz kaldığı, bu nedenle komaya girdiği yazıldı. Ülkedeki başörtüsü zorunluluğu protesto edildi.

P﻿olis iddiaları reddetti.

I﻿ranWire haber sitesi Amini'nin gözaltı sırasında yanında olan erkek kardeşi Kiarash'ın açıklamalarını yayımladı.

Kiarash'ın anlattığına göre, kız kardeşiyle birlikte otoyol kenarındayken ahlak polisi aracı yanlarında durdu ve Amini'yi gözaltına aldı. Ona, kız kardeşinin bir saatlik "eğitimden" sonra salıverileceği söylendi.

Amini'nin ailesi, kızlarının sağlıklı bir kadın olduğunu ve aniden kalp sorunu yaşamasına sebep olacak hiçbir hastalığının bulunmadığını söyledi.