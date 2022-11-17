MH17 davası: 298 kişiyi taşıyan Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili 3 kişiye ömür boyu hapis cezası

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Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda mahkemesi, Amsterdam - Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Hava Yolları'na ait MH17 uçağının, Ukrayna'nın doğusunda füze atışı sonucu düşürülmesine ilişkin davada, 2 Rus ve 1 Ukrayna vatandaşıni ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Toplam 298 yolcu ve mürettebatın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, dördüncü sanık Oleg Pulatov, delil yetersizliğinden beraat etti.

Mahkeme, MH17 uçağının, Rusya'dan getirilen BUK füzesi ile vurularak düşürülmesi konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını vurguladı.

17 Temmuz 2014'te yaşanan ve 198'i Hollanda vatandaşı toplam 298 kişinin öldüğü facia ile ilgili davanın karar duruşması, Amsterdam'da bulunan Schipol Havalimanı yargı kompleksinde yapıldı.

Duruşmayı, uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden kurbanların 250 yakını da izledi.

Uluslararası araştırma sonucu, MH17 uçağının, bir Rus askeri tugayı tarafından sağlanan ve Rusya yanlısı Ukraynalı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden ateşlenen BUK füzesi ile düşürüldüğü belirlendi.

Füze bataryasının Rusya'dan getirilmesi ve ateşlenmesindeki sorumlulukları nedeniyle 4 zanlı, gıyabında yargılandı.

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Savcı tarafından haklarında ömür boyu hapis cezası istenen 3'ü Rusya biri de Ukrayna uyruklu 4 kişi şunlar:

Igor Girkin (Rus vatandaşı): Eski Rus askeri istihbarat servisi FSB üyesi ve ayrılıkçıların ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski savunma bakanı

Sergey Dubinsky (Rus vatandaşı): Donetsk istihbarat servisi başkanı

Oleg Pulatov (Rus vatandaşı): Dubinsky'nin yardımcısı

Leonid Kharchenko (Ukrayna vatandaşı): Donetsk bölgesinde Rusya yanlısı isyancı grubun komutanı, füzenin ateşlendiği birlikteki askeri nöbetçi.

Hollanda'daki mahkemeye, sanıklardan sadece Oleg Pulatov'un avukatı katıldı ve suçlamaları reddetti. Mahkeme, delil yetersizliğinden dolayı Pulatov'un beraatine karar verdi.

Diğer 3 sanık ise, BUK füzelerinin teslimi, konuşlandırılması ve yönlendirilmesindeki rolleri nedeniyle suçlu bulunarak, gıyaplarında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, MH17 davası için mahkemeye girmek üzere sıra bekleyen kurban yakınları

16 milyon euro tazminat

Mahkeme ayrıca, 3 sanığın, kurban yakınlarına 16 milyon euro tazminat ödemesine de hükmetti. Kurban yakınlarına kişi başı 50 bin euro'ya kadar tazminat ödenecek.

Ancak, Rus makamları, dava konusunda Hollanda ile işbirliği yapmadığı için, sanıkların cezaevine girmesi beklenmiyor. Ukrayna vatandaşı Kharchenko'nun da nerede olduğu bilinmiyor.

Mahkeme, 3 sanığın, 298 kişinin öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenmek yerine, facianın ardından yaşananları örtbas etmeye çalıştığını bildirdi.

Mahkemeye göre, Sergey Dubinsky, uçağın vurulması konusunda yol gösterici ve organize edici bir rol oynarken, Leonid Kharchenko da, saha çalışmasında ve füze nakliyesinde yer aldı.

Girkin ise, "savunma bakanı" sıfatıyla, askeri kaynakların konuşlandırılmasından sorumluydu.

Mahkemeye göre, MH17 faciasının ardından, uçağı vuran BUK füze bataryası, uluslararası skandaldan kaçınmak için Rusa'ya geri gönderildi.

Mahkeme heyeti, ses kayıtları, kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri sonucu, uçağın Rus yapımı BUK füzesi ile düşürüldüğüne ilişkin hiçbir şüphenin bulunmadığını vurguladı.

Dava, kazdan 8 yıl sonra sona erdi ancak olayla ilgili diğer sorumluların belirlenmesi için soruşturma devam edecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu olaya ilişkin bir dizi dava sürüyor.