Türkiye, Şükrü Okan gemisinin teftiş edilmesinin ardından Rusya’yı uyardığını açıkladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Rusya Savunma Bakanlığı servis ettiği bu fotoğrafta Şükrü Okan gemisine yapılan baskını paylaştı

18 Ağustos 2023, 02:10 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Rusya'nın Şükrü Okan gemisine geçen hafta sonu yaptığı teftişle ilgili bir açıklama yayınladı.

X platformunda yapılan açıklamada Şükrü Okan’a yapılan teftişin uluslararası sularda gerçekleştiği ve geminin sahibi Türk olsa bile geminin Palau bandıralı olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda olayın ardından “Rusya’daki muhatapların Karadeniz’de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun bir şekilde ikaz edildiği” belirtildi.

Rusya, Pazar günü yaptığı açıklamada Palau bandıralı Şükrü Okan adındaki kargo gemisine Karadeniz’de uyarı ateşi açıldığını belirtmişti.

Rusya, Şükrü Okan gemisi kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesi üzerine Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin otomotik silahlarla uyarı ateşi açtığını aktardı.

Daha sonra da geminin denetlendiği belirtildi; bu denetlemeye ilişkin kaynağı doğrulanamayan görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün konuyla ilgili X platformundan şu açıklamayı yaparak hükümetin olaya karşı sessiz kalmasını eleştirdi:

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?”

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 10 Temmuz tarihli bu fotoğrafta Şükrü Okan adlı geminin Boğaz'dan geçtiği görülüyor

Olayın ardından ilk kargo gemisi İstanbul’a vardı

Diğer yandan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, Rusya’nın Şükrü Okan’a ateş açmasının ardından Ukrayna’dan İstanbul’a ulaşan ilk kargo gemisi oldu.

Ukrayna’nın Odessa limanından ayrılan gemi, Rusya’nın Karadeniz’de ticareti engelleme çabalarını aşarak İstanbul’a vardı.

Deniz trafiği sitelerine göre gemi uluslararası sulara girmeden batı rotasını izleyerek Karadeniz’den geçti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geçen ay tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geminin Kiev'in Karadeniz boyunca oluşturduğu "yeni bir insani koridoru" kullandığını belirtti.

Geçen yıl yapılan tahıl koridoaru anlaşması, küresel gıda fiyatlarını düşürmek ve Ukrayna'ya önemli bir gelir kaynağı sağlamakta yardımcı olmuştu.