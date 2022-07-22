İsrail'de yüzme havuzunda obruk: Bir kişinin ölümü sonrası villa sahipleri gözaltında
İsrail'de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide, bir kişinin yüzme havuzunun altında oluşan obruğa düşerek hayatını kaybetmesinden sonra villa sahipleri, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındı.
Olay dün Tel Aviv yakınlarındaki Karmi Yosef kasabasında meydana geldi.
Yaklaşık 50 şirket çalışanının katıldığı parti sırasında havuzun altında obruk oluştu.
Havuzun suları obruğa boşalırken, iki kişi arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında girdaba kapılarak 13 metrelik çukura sürüklendi.
Olayda Klil Kimhi adlı 32 yaşındaki bir şirket çalışanı yaşamını yitirirken, çalışma arkadaşı yaralı olarak kurtarıldı.
Kurtarma ekipleri Kimhi'nin cansız bedebine dört saat sonra ulaşabildi.
Villalarını parti için şirkete kiralayan çift bugün mahkemeye çıkarıldı.
İsrail medyası, çiftin altyapı sorunları olduğu belirtilen sitedeki evlerine havuzu izinsiz yaptıklarını yazdı.
Cep telefonuyla çekilen videolarda olay sırasında havuzda az sayıda kişinin olduğu görülüyor.
Havuzun suları saniyeler içinde obruğa akarken, üçüncü bir kişi çukurun kenarında düşüyor ama son anda çevresindekilerin de yardımıyla ayağa kalkmayı başarıyor.