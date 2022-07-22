İsrail'de yüzme havuzunda obruk: Bir kişinin ölümü sonrası villa sahipleri gözaltında

57 dakika önce

İsrail'de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide, bir kişinin yüzme havuzunun altında oluşan obruğa düşerek hayatını kaybetmesinden sonra villa sahipleri, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındı.