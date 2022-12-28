İstinaf mahkemesi, Gezi Parkı davası sanıklarına verilen cezaları onadı

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15 dakika önce

İstinaf mahkemesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer 7 sanık hakkında verilen hapis cezalarını onadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için verilen 18'er yıl hapis cezası yerinde bulundu.

DHA'nın haberine göre kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kavala casusluk suçlamasından beraat etmişti

17 kişinin yargılandığı Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala casusluk suçlamasından beraat etmişti.

Karara mahkeme heyetindeki üç hakimden biri muhalefet şerhi koymuş, sanıklar hakkındaki dinleme kayıtlarının "yasak delil" kapsamında olması nedeniyle geçerli olmayacağını savunmuştu.

Hakim, ''Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine ve diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim'' ifadelerini kullanarak karara muhalefet şerhi koymuştu.

Osman Kavala karar duruşmasındaki savunmasında, "Soyut gerekçelerle tutukluluğumun sürdürülmesi sebebiyle artık savunma yapmamaya karar vermiştim. Ancak davada karara gitmek yönünde bir irade olduğunu görüyorum. Alınacak karara etki edeceğini düşünmesem de kamuoyuna saygı gereği açıklamalar yapacağım" demişti.

Kavala: İddialar saçmalıktır

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Kavala, "Gezi'nin dışarıdan yönetildiğine dair delil gösterilemedi. 80 ile yayılan protestoları yönlendirdiğim iddiası akla uygun değildir, sadece poğaça ve eczaneden alınmış maskelerle gittiğim Gezi'nin maddi ihtiyaçlarını karşıladığım iddiası saçmalıktır" şeklinde konuşmuştu.

Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve 1 Kasım 2017'de Gezi olaylarını finanse etme suçlamasıyla tutuklandı.

Ali Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Emekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Henry Jack Barkey'nin yargılandığı Gezi Parkı davası 2021'de yeniden görülmeye başladı.

35 sanık hakkında beraat kararı verilen Çarşı davası da Yargıtay tarafından bozulmuş ve Yargıtay, bozma kararında iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu belirtmişti.

Ardından iki dava 30 Temmuz 2021'de birleştirildi ancak 21 Şubat 2022'de görülen duruşmada Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına karar verildi.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık 2021 arasında yaptığı değerlendirmeler ve oylama sonucunda iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen serbest bırakmayan Türkiye aleyhine "ihlal prosedürü" başlatma kararı almıştı.