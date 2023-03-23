İngiltere Merkez Bankası faiz oranında yeniden artışa giderek 4,25'e yükseltti

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48 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası 25 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 4,25'e yükseltti.

Böylece faizde yükseliş seyri devam etmiş oldu.

Merkez Bankası, Aralık 2021'den bu yana faizi 10 kez yükseltti.

Banka Şubat ayında faiz oranını son 14 yılın en yüksek oranı olan yüzde 4' yükseltmişti.

Aralık 2022'de de faizde artışa gidilmiş ve yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı.

Kasım'da ise Merkez Bankası son 33 yılın en büyük artırımıyla faizi 75 baz puan yükseltmiş ve yüzde 2,25'ten 3'e çıkarmıştı.

Merkez Bankası'nın kararı, dün yapılan yıllık enflasyon açıklamasının ardından geldi.

Buna açıklamaya göre İngiltere'de Şubat ayında yıllık enflasyon 3 aylık düşüşün ardından yeniden yükelerek yüzde 10,4 olarak kaydedildi.

Uzmanlara göre en büyük artış gıda fiyatlarında yaşandı.

Bu artışın en büyük nedeni ülkede geçen ay görülen meyve ve sebze kıtlığıydı.

Geçtiğimiz haftalarda süpermarketlerde meyve ve sebze satışlarını sınırlandıran hükümet, yaşanan tedarik sorunlarının büyük ölçüde Avrupa ve Afrika'daki kötü hava koşullarına bağlı olduğunu söylemişti.