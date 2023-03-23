İngiltere'de 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı aldı

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23 Mart 2023, 19:03 +03 Güncelleme bir saat önce

Robert Cuffe & Doug Faulkner

BBC News

İngiltere'de resmi verilere göre bir yılda ailelerin yaklaşık yüzde 3'ü, yani en az 2,1 milyon kişi, gıda yardımına başvurmak zorunda kaldı.

Nisan 2021 - Mart 2022 arasını kapsayan Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP) verileri, sosyal yardım alan ailelerde bu oranın yüzde 11'e ulaştığını gösteriyor.

Veriler bölgesel farklılıklara da işaret ediyor: İngiltere'nin kuzeyi ile İskoçya'dakilerin gıda yardımına başvurma ihtimalleri daha yüksek.

Bakanlıkça ilk kez kaydı tutulan dönem Covid salgınının bir kısmını kapsıyor, ancak Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarının tırmandığı dönemi içermiyor.

Gıda yardımından yararlanan nüfusa dair bu veriler, yıllık enflasyonun Şubat ayında yüzde 10,4'e yükseldiği bir döneme denk geldi. Enflasyon oranındaki artışın en önemli nedeni gıda fiyatlarının hızla yükselmesi.

Ailelerin yaklaşık yüzde 1'i (en az 600 bin kişi) son 30 gün içinde gıda yardımına başvurduklarını söyledi. Sosyal yardım alan ailelerde bu oran yüzde 3'e ulaştı.

Son 12 ayda gıda yardımına başvuran ailelerin oranı ise İngiltere'nin kuzeyi ile İskoçya'da yüzde 4'ü, Galler'de ve İngiltere'nin güney doğusunda yüzde 3'ü buldu.

Gıda yoksulluğuyla ilgili çalışma yürüten yardım kuruluşu Trussel Vakfı'nın verileri de, Nisan 2022 – Eylül 2022 arası dönemde gıda yardımına başvuranların sayısının arttığını gösteriyor.

Vakıf bu dönemde 1,3 milyon gıda kolisi dağıttıklarını ve bunun Eylül 2019'a kıyasla yüzde 52 artışa işaret ettiğini açıkladı.

Yoksulluk artıyor

Trussel Vakfı yetkililerinden Heather Buckingham, rakamların "kaygı verici" olduğunu ama "maalesef şaşırtıcı olmadığını" söyledi ve siyasetçilere temel ihtiyaçların maliyetini karşılayacak şekilde sosyal yardım miktarını belirleme çağrısı yaptı.

Buckingham ayrıca gıda yardımı alanlar arasında bekar anneler ve engellilerin oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

DWP verilerine göre İngiltere'de yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı Mart 2022 itibarıyla 14,4 milyona ulaştı ve pandemi öncesi düzeye geri döndü.

Hane halkı geliri ortalama gelirin yüzde 60'ından daha düşük olan kişilerin yoksulluk sınırı altında yaşadıkları düşünülüyor.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuk sayısı ise 4,2 milyon olarak kayda geçti.