Türkiye ekonomisi gerçekten büyüyor mu?

15 dakika önce

Esra Yalçınalp, BBC Türkçe

Türkiye, yayımlanan bazı resmi verilere göre birçok ekonomik veride iyimser bir tablo sunduğunu açıklıyor.

Ancak öte yandan artan enflasyon ve hayat pahalılığı ise halkta başka türlü şekilde yankılanıyor.

Ekonomistler, bir ülkenin kalkınmasının tek yolunun verimlilik artışından geçtiğini vurguluyor.

Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Arnold C. Harberger kürsüsü sahibi Prof. Dr. Ufuk Akciğit'in çalışmaları Türkiye'nin faktör verimliliğinin 1960'lardan günümüze artmadığını gösteriyor: "Türkiye dönem dönem ekonomik olarak büyüse de, ardından daralmalar da yaşıyor. Uzun vadede ise Türkiye'nin yeri değişmiyor."