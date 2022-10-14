O﻿kullarda beslenme sorunu: 'Her dört çocuktan biri aç'

15 dakika önce

Ege Tatlıcı, BBC Türkçe

T﻿ürkiye'de gıda fiyatlarındaki artışlarla birlikte okul çağındaki çocukların beslenme sorunu büyüyor. Türk-İş'in araştırmasına göre Eylül ayında açlık sınırı 7 bin 245 lira, dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama yani yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon çocuk var ve her 2-3 çocuktan biri maddi yoksulluk çekiyor. D﻿erinleşen yoksulluk karşısında çocuklar en kırılgan grup olarak tanımlanıyor.

Türkiye'de kız çocuklarının yüzde 85'i, erkek çocuklarının ise yüzde 69'u yetersiz beslenmeye bağlı düşük kilo ve kansızlıkla mücadele ediyor. Uzmanlara göre sorun acilen çözülmezse ülkeyi sağlıktan eğitime ağır bir fatura bekliyor. BBC Türkçe bu sorunu Gıda Mühendisi Bülent Şık, Ekmek ve Gül Kadın Dayanışması'ndan Elif Turgut ve öğrenci velileri ile konuştu.