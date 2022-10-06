Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: İki haftada toplam 10 füze fırlattı
Kuzey Kore bu sabah iki balistik füze daha fırlatarak, iki hafta içinde yaptığı izinsiz denemelerin sayısını altıya çıkardı. Bu denemelerde toplam 10 füze fırlattı.
Pyongyang denemelerin, ABD ve Güney Kore'nin birlikte devam ettikleri askeri tatbikatlara cevaben yapıldığını açıkladı.
Kuzey Kore, Salı günü Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na orta menzilli bir balistik füze denemesi yapmış, bu Japonya'nın kuzeyinde büyük panik yaratmıştı.
Bunun üzerine ABD ve Güney Kore dün dört kısa menzilli füzenin Japon Denizi'ndeki hedefleri başarıyla vurduğunu söyledi.
Ancak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu.
Yetkililer bu tatbikatın, "Pyongyang'dan yapılan provokasyonları" durdurmak için yapıldığını ekledi.
Pyongyang'ın 5 yıl aradan sonra Japonya üzerinden yaptığı attığı füze nedeniyle, ABD'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.
Toplantıda ABD; Rusya ve Çin'i, Kuzey Kore'yi daha sert yaptırımlardan korumaya çalışmakla suçladı.
Çin ve Rus delegasyonları ise, diyaloğun cezadan daha iyi olduğunu savundu.
İki aydır ABD, Güney Kore ve Japonya, olası bir Kuzey Kore saldırısını önleme ve yenme amacıyla bir dizi ortak askeri tatbikat yapıyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu tatbikatları bir savaş hazırlığı olarak görüyor. Pyongyang'dan yapılan açıklamada ABD, "Kore yarımadasındaki askeri tansiyonu artırmakla" suçlandı.
Askeri tatbikatları sürdüren ABD ise, yasaklanmış füze denemeleri ile "güvenlik tatbikatlarının" eş değer olmadığını belirtti.
ABD ayrıca USS Ronald Reagan uçak gemisini de Kore yarımadası yakınına konuşlandırdı.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin bugünkü füze denemelerinden ilkinin sabah 06:00 civarında yapıldığını; yaklaşık 350 km yol kat eden füzenin maksimum 100 km irtifada seyrettiğini belirtti.
Menzili yaklaşık 800 km olan ikinci füze de yaklaşık 50 km irtifada seyretti.
Bölgedeki son hareketlenme, Kuzey Kore'nin sonunda nükleer silah denemesi yaptığı 2017 yılında yaşananları hatırlatıyor.
O dönemde de Kuzey Kore, Japonya üzerinden iki füze denemesi yapmıştı ve Pyongyang ile Washington arasında bir diyalog yoktu.
Nükleer silah tehlikesi
Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme sahalarındaki tünelleri de yenilediğini gösteriyor.
Pyongyang 2018'de, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde kısa süreli olarak yaşanan diyalog sırasında, buraları yıktıklarını iddia etmişti.
Buna ek olarak Kuzey Kore geçen ay da nükleer kanunlarında değişikliğe gitti ve Kim Jong-un ülkenin "tartışılmaz şekilde nükleer güç" olduğuna dair kanunu imzaladı.
Tüm bu gelişmeler Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini yapacağı endişelerini beraberinde getiriyor.
Uzmanlar bu denemenin, bu ay sonunda Çin'de yapılacak Komünist Parti Kongresi ile Kasım ayı başında ABD'deki ara seçimler arasında kalan 3 haftalık süreçte yağılabileceğini tahmin ediyor.
Kuzey Kore'nin son füze denemeleri:
- 25 Eylül, Pazar: Bir ABD donanma gemisinin Kore yarımadası çevresindeki sulara ulaşmasının ertesi günü, kısa menzilli ilk füze denemesi yapıldı. Mesafe: 600 km/ Yükseklik: 60 km
- 28 Eylül, Çarşamba: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Seul'u ziyareti öncesi iki kısa menzilli füze fırlatıldı. Mesafe: 360 km/ Yükseklik: 30 km
- 29 Eylül, Perşembe: Harris'in Güney Kore'den ayrılması sonrası iki kısa menzilli füze denemesi daha yapıldı. Mesafe: 300 km/ Yükseklik: 50 km
- 1 Ekim, Cumartesi: ABD, Japonya, Güney Kore ortak askeri tatbikatları sürerken iki kısa menzilli füze daha fırlattı. Mesafe: 400 km / Yükseklik: 50 km
- 4 Ekim, Salı: Orta menzilli balistik füzeyi Japonya üzerinden fırlattı. Mesafe: 4500 m/ Yükseklik 2800 km
- 6 Ekim, Perşembe: İki kısa menzilli füze daha fırlatıldı. Mesafe: 800 km/ Yükseklik: 50 km