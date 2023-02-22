'Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim' diyen Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi

Kaynak, DHA

22 Şubat 2023, 15:09 +03 Güncelleme 36 dakika önce

CHP, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ı partiden ihraç etti.

Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği, CHP'nin Twitter hesabından kamuoyuna duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sözleri tartışma yaratan ve tepki çeken Okuyan, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Okuyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık" diyerek fotoğraf paylaşmıştı.

CHP'den görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan "Bu yalancının Genel Başkanıma iftirası ortada dururken, bu görüntüyü paylaşmasını kabul etmiyorum", İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da "Ruhsuz biri ile görüşmek Ruh’a aykırı. Zinhar kabul edilemez" demişti.

Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Yaşar Okuyan, üç yıl önce CHP'ye katılmıştı.

Yaşar Okuyan ne demişti?

Yaşar Okuyan, 5 Şubat'ta Kanal İzmir'e yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu ve bir yıl önce Kılıçdaroğlu’na bu bilgileri bir dosya halinde sunduğunu iddia etmişti.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim" diyen ve "Akşener'in bu bilgiler karşısında cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiğini" öne süren Yaşar Okuyan, "CHP içinden veya CHP’ye yakın çevrelerin yürüttüğü Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in olduğunu" öne sürmüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Okuyan'ın iddiasını "Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil" diyerek reddetmişti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi veya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım" demişti.

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950'de Yalova’nın Elmalık köyüne doğdu.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezunu olan Okuyan, uzun yıllar çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı.

Aktif siyasete 1970’li yılların başında MHP’de başladı. O yıllarda MHP’nin yayın organı Hergün gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

12 Eylül 1980’deki askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda MHP Genel Sekreter Yardımcısı olarak yargılandı.

Mesut Yılmaz'ın 1991'de ANAP lideri seçilmesinden sonra bu partiden Meclis’e girdi. 1995 ve 1999'da Yalova milletvekili seçildi.

28 Mayıs 1999 - 8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Daha sonra Mesut Yılmaz’la ters düşünce ANAP’tan istifa ederek eski partisi MHP’ye katıldı.

2004'te MHP’den de ayrıldı, DYP'den Yalova Belediye Başkan Adayı olsa da seçilemedi.

28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi’nin başına geçti.

Mayıs 2005'te yapılan olağan kongrede partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de "yeşil zemin üzerinde güneş" oldu.

2008 yılında Hürriyet ve Değişim Partisi’ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi’ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

İşçi Partisi’nin 15 Şubat 2015 tarihinde yapılan kongresinde kurulan Vatan Partisi’nde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı.

Yaşar Okuyan, 5 Şubat 2019'da CHP'ye katılmıştı.