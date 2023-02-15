Depremde refakatçisiz çocuklar: 'Herkes gitse bile bir kişi yanımda kalsın'

14 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, bazı çocukların isimlerini ve kimliklerini ellerinden aldı.

Enkazdan sağ kurtarılan yaralı çocuklar, çevre illerdeki çeşitli hastanelere nakledildi. Kiminin ailesi peşinden gitti, kiminin ise gidemedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada bakanlıkta kayıtlı 1362 çocuk bulunduğunu, bu çocuklardan 369'unun ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Yanık, 792 çocuğun hastanelerde takip edildiğini, 201 çocuğun ise kurumlara yerleştirildiğini söyledi. 291 çocuğun kimliği ise henüz tespit edilemedi.

BBC Türkçe, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan "refakatçisiz" çocukların durumunu takip etti.

Aralarında altı aylık bebekler de var, beş-altı yaşlarında çocuklar da.

Yaralılar ve şokun etkisiyle pek konuşamıyorlar.

Hastanede tedavisi bitenler, kimlikleri tespit edilemediği ve ebeveynlerine ulaşılamadığı takdirde Sosyal Hizmetler'e devredilecekler.

Peki bu çocuklar için nasıl bir prosedür işletilecek?

Video-haber: Fatima Çelik