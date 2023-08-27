İtalya’da Kolezyum çevresinde fare istilası: ‘Kentte Romalıdan çok fare var’

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

2 saat önce

İtalya’nın başkenti Roma’da tarihi ve turistik açıdan en önemli alanlardan Kolezyum çevresinde “fare istilası” yaşanıyor. Ülkenin medarı iftiharlarından Kolezyum’un son günlerde sosyal medyada fare görüntüleriyle paylaşılması ve “dünyaya rezil oluyoruz” şikayetleri üzerine bölgede olağanüstü temizlik çalışması başlatıldı.

Turistlerin ve Roma sakinlerinin son günlerde internette paylaştıkları görüntülerde antik amfitiyatro Kolezyum ve çevresindeki fareler tartışma yaratmıştı. “Fare SOS’u” gibi başlıklarla paylaşılan mesaj ve haberler üzerine, ülkenin en turistik noktalarından birinin böyle bir sorunla gündeme gelmesi, muhalefetten ve otel işletmecileri gibi gruplardan tepki çekti.

Otelciler Federasyonu Federalberghi, bu görüntülerle “tüm dünyaya karşı rezil olunduğu” gerekçesiyle karar alıcıları eleştirdi.

Roma Belediyesi yönetiminde muhalefette olan Lig partisinden Senatör Claudio Durigon da “Roma her türlü atıkla dolu bir açık hava çöp alanına dönüşmüş durumda” dedi.

Tepkiler üzerine Roma Belediyesi dün, Kolezyum ile çevresindeki Oppio Tepesi ve Domus Aurea bölgelerinde farelere karşı olağanüstü temizlik çalışması planlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun da bir görüşme yaptığı ve fare istilası konusunda bir teknik heyet kurulması kararı aldığı belirtildi.

Belediyenin Atıklardan Sorumlu Meclis Üyesi Sabrina Alfonsi, paylaşılan görüntülerin ardından kemirgen kontrolü için önceki gece ve dün sabah “olağanüstü bir müdahalede bulunulduğunu” açıkladı ve “Kolezyum’da durum tamamen kontrol altında” dedi.

Alfonsi, bu yaz aşırı sıcakların ve turistlerin bıraktığı çöplerin de fare sorununda etkili olduğunu söyledi.

Fare istilası haberleri sosyal medyadan ulusal basına da yayılırken kamu yayıncısı Rai, başkentte “Romalıdan çok fare olduğunu” yazdı.

Rai’nin haberine göre Roma’da fare sayısının 7 milyonu aştığı hesaplanıyor, bu da kent sakini başına 2,5 fare düştüğü anlamına geliyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık amfitiyatro Kolezyum, pandemi öncesinde yılda 7.5 milyondan fazla ziyaretçi çekiyordu.