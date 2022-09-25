B﻿elçika Adalet Bakanını kaçırma girişimi: Soruşturmada dördüncü tutuklama

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59 dakika önce

B﻿elçika Adalet Bakanını kaçırma planı soruşturmasında dördüncü bir kişi daha tutuklandı.

Ulusal Savcılık Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre , 2﻿1 yaşındaki Hollanda vatandaşı zanlı, Hollanda'da polis tarafınan yakalandı.

Yine Hollanda vatandaşı olan diğer üç zanlı da Cuma gecesi Hollanda'da yakalanmıştı.

Tutuklamalar, geçtiğimiz gürlerde Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne'un evinin önünde içinde ateşli silahlar olan bir aracın bulunmasıyla başladı.

Federal Savcılar "ciddi bir tehdidin" ardından bakanın sıkı polis korumasına alındığını açıkladı.

Savcılar, geçen hafta siyasetçinin güvenliğine yönelik "olası bir tehdit" ihbarı geldiğini, bunun çok "ciddiye" alındığını ve soruşturma başlattıklarını söyledi

A﻿ncak olayla ilgili ayrıntılar hala net değil. Medyada olayın bir kaçırma girişimi olduğu belirtilirken, Belçika medyası girişimi uyuşturucu kaçakçılarıyla ilişkilendirdi.

S﻿avcılık ise bu bilgileri teyit etmedi.

C﻿umartesi günü üç zanlının tutuklanmasından sonra Facebook'tan açıklama yapan Van Quickenborne, "sıkı güvenlik" önlemleri altında olduğunu ve önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklere katılamayacağını söyledi.

B﻿akan ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadele eden herkesin riskleri bildiğini ve suç örgütlerini geçmişe kıyasla "daha fazla insan gücü ve kaynakla" hedef almaya devam edeceğini belirtti.

B﻿akan "Net konuşayım: bunun arkasındakiler amaçladıklarının tersini elde ediyor. Mücadeleye devam etme kararlığımı güçlendiriyorlar. Suçlular köşeye sıkıştı" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da tehdidin "tamamen kabul edilemez olduğunu" söyledi ve "kimse bizi korkutamaz" diye konuştu.

B﻿elçika Polisi şu anda zanlıların Hollanda'dan iade edilmesi için çalışıyor.

S﻿oruşturmacıların zanlılara, Bakanın Kortrijk kentindeki evinin önünde bulunan Hollanda plakalı araç üzerinden ulaştıkları kaydediliyor.

B﻿elçika haber kanalı VRT, araçta Kalaşnikof tüfeklerin, silahların ve iki şişe petrolün bulunduğunu bildirdi.

Belçika son haftalarda yerel yönetimlere şiddetle mücadelede daha fazla yetki vererek organize suçla mücadelede adımlar attı.

Ö﻿zellikle liman kenti Antwerp'te uyuşturucu bağlantılı şiddet olayları artarken, 2021 yılında kentte 89 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.