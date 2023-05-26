ABBA üyeleri, gelecek yıl İsveç'te düzenlenecek Eurovision'da tekrar bir araya gelmeyeceklerini açıkladı

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50 dakika önce

İsveçli dünyaca ünlü müzik grubu ABBA, gelecek yıl ülkelerinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması için tekrar bir araya gelecekleri yönündeki iddiaları reddetti.

Grubun elemanlarından Bjorn Ulvaeus ve Benny Andersson’un BBC Newsnight’a yaptığı açıklamada, İsveç’in yarışmaya katılacağı şarkıyı besteleme yönünde bir fikirlerinin de olmadığını söyledi.

Gelecek yıl grubun “Waterloo” isimli şarkısıyla Eurovision'u kazanmasının 50’nci yılı olacak.

İsveç, ABBA’nın 1974’teki başarısının ardından bu yıl da dahil olmak üzere yarışmayı altı kez daha kazandı.

Ulvaeus ve Andersson, grubun diğer iki elemanı Agnetha Fältskog ve Anni-Frid Lyngstad ile bir gece için bile olsa aynı tekrar aynı sahneye çıkmak istemediklerini söyledi.

Anderson, “Bunu istemiyorum. Eğer ben istemezsem diğerleri de istemez. Bu dördümüz için de geçerli. Birimiz hayır dediğinde, bu ‘Hayır’ olmuş olur” dedi.

Ulvaeus ise "ABBA'nın 50’nci yılını sahnede olmadan kutlayabiliriz" diye konuştu.

Grubun, ABBA Voyage (ABBA Yolculuğu) ismi verilen Londra’da sanal bir sahnesi yapılıyor. Bu sahnede konser grup üyelerinin dijital avatarları tarafından veriliyor.

Bu gösterinin birinci yılı için konuşan Ulvaeus, izleyicilerin tepkisini "tüm beklentileri aşan" şeklinde tanımladı.

Söz konusu duygusal bağın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getiren Ulvaeus, öncesinde bu sanal sahnenin böylesi bir duyguyu yaratabileceğinden emin olmadıklarını dile getirdi: