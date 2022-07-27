Irak'ta Sadr yanlısı protestocular parlamento binasını bastı

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29 dakika önce

Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Şii din adamı Mukteda Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasını bastı.

Resmi haber ajansı INA, protestocuların "parlamento binasına girdiğini" bildirirken, Irak televizyonu binanın etrafında dolaşan, bayrak sallayan ve tezahürat yapan kalabalığı gösterdi.

Fransız Haber Ajansı AFP, Yeşil Bölge’deki muhabirlerinin en az 1 yaralı gördüğünü bildirdi.

Polis protestocuları durdurmak için biber gazı sıktı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, protestocuları, hem hükümet binalarının hem de diplomatik misyonların bulunduğu yoğun koruma altındaki Yeşil Bölge'den "derhal geri çekilmeye" çağırdı.

Başbakan açıklamasında, güvenlik güçlerinin "devlet kurumlarını ve yabancı misyonları koruyacağı” konusunda protestocuları uyardı.

Siyasi kriz

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mukteda Sadr'ın fotoğrafını taşıyan bir destekçisi

Protestocular, İran yanlısı Koordinasyon Grubu’nun başbakanlık için seçtiği eski bakan ve eski vilayet valisi Muhammed Şiya el-Sudani’nin adaylığına karşı çıkıyorlar.

Sadr'ın bloğu, Ekim 2021'de Irak'ta yapılan seçimlerde 73 sandalye kazanarak 329 sandalyeli parlamentodaki en büyük grup oldu. Ancak oylamadan bu yana, yeni bir hükümet kurma görüşmeleri durdu.

Irak geçen ay “çoğunluk hükümeti” fikrinin gerçekleşmemesi sonucu Sadr blokundan 73 milletvekilinin topluca istifasıyla, daha büyük bir siyasi krizin içine sürüklenmişti.

64 milletvekili Haziran ayında yemin ederek İran yanlısı bloğu Meclis’teki en büyük blok haline getirdi.

Sadr’ın çağrısı üzerine 15 Temmuz’da yüzbinlerce destekçisi Cuma namazı için Bağdat’ta bir araya geldi.

Bu, hükümet kurma görüşmelerini yeniden canlandırmak için siyasi gücün bir göstergesi olarak yorumlandı.