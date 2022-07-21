Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı

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21 Temmuz 2022, 15:18 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2011'den bu yana ilk kez faiz artırdı.

ECB bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde -0,5'ten yüzde 0'a yükseltti.

Küresel piyasalar, 50 baz puanlık faiz artışı öncesi ECB'nin faiz kararına odaklanmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) arka arkaya faiz artırımlarına gitmesi, ECB'nin de uzun süre politika faizini sabit tutmasının da etkisiyle 20 yıl sonra ilk kez bir ara Amerikan Doları, Euro'dan daha değerli hale gelmişti.

ECB'nin faiz kararı öncesi ise Euro/Dolar kuru 1,2 seviyesindeydi.

Avrupa Birliği yetkililerinin kıtada enflasyonla mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon tehdidin artması durumunda daha hızlı hareket edeceklerini söylemişti.

Lagarde "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri de daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" demişti.

Fed ise ABD'de geçen ay politika faizini 75 baz puan artırmıştı ve bu ABD'de 28 yıldır yapılan en yüksek faiz artışıydı.