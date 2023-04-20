YSK'nın onayladığı kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı, TİP Ankara 1. Bölge'deki adaylarını çekti

Kaynak, TİP Fotoğraf altı yazısı, TİP Ankara aday tanıtım toplantısı 17 Nisan'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yazan, Fundanur Öztürk

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



bir saat önce

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayladığı kesin aday listeleri Resmî Gazete'de yayımlandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), TİP Ankara 1. Bölge'deki milletvekili adaylarını çekti.

28. Dönem Milletvekili Kesin Aday Listesi, YSK'nın internet sitesinde yayımlandı. Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), Ankara 1. Bölge'de Yeşil Sol Parti'nin adaylarını desteyerek milletvekili adaylarını geri çekti.

TİP, HDP’nin bir milletvekili çıkardığı Ankara 1. Bölge'de “YSP oylarını bölmekle” eleştirilirken, pek çok TİP seçmenin ise aday gösterilmesine destek verdiği görülmüştü.

Dün Twitter’dan açıklama yapan TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, listedeki eksiklerin tamamlanarak YSK’ya teslim edildiğini söyledi.

Buna göre TİP İstanbul’da üç, Ankara’da iki, İzmir ve Bursa’da ise birer seçim çevresinde kendi listeleriyle seçime gitti:

“Birçok ilde Yeşil Sol Parti’nin vekil çıkarması için çalışacağız. Burdur, Kastamonu gibi illerde ise muhalefet vekil kazansın diye çekildik. Saray’ı yenmek üzere, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadık.”

TİP’in bu bölgeden adaylarını çektiği, resmî gazetede yayımlanan son listelerle birlikte kesinleşti.

BBC Türkçe’ye konuşan HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, TİP’in prosedürel gerekçelerle Ankara 1. Bölge'de aday çıkardığını ancak daha sonra bu ihtiyacın ortadan kalkmasıyla adayların çekildiğini belirtti:

“Her iki partinin ayrı ayrı milletvekili çıkarması durumunda milletvekili seçilme ihtimali kaybolacaksa, TİP’in seçime girmeyeceği yönünde bir eğilim belirlemiştik, bunlardan bir tanesi de Ankara 1. Bölge'ydi.”

“Bu bölgede Tip’in aday çıkarması durumunda TİP’in milletvekili seçemeyebileceği, Yeşil Sol Parti’nin de bir milletvekilini kaybedebileceği konuşulmuştu, bu yüzden aday göstermeyeceklerdi.”

Fakat bu sırada YSK’nın çelişkili bilgiler paylaştığını söyleyen Tiryaki, TİP’in Ankara’da seçime girebilmesi için 1. Bölg'den de aday göstermek durumunda kaldığını belirtti:

“Birden fazla seçim bölgesi olan şehirlerde, seçim bölgelerinin tamamında aday gösterilmesi gerektiğine dair tartışma yürüdü. Biz YSK’ya başvurduk ve YSK Türkiye genelinde 41 ilde aday çıkarmak koşuluyla, böyle bir zorunluluk olmadığına karar verdi. Bu karardan sonra TİP 1. Bölge adayları istifa etti.”

'TİP’e verilen oylar boşa gitmeyecek'

TİP, Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alarak Yeşil Sol Parti (YSP) ile birçok seçim bölgesinde ortak liste hazırladı. 49 il ve 53 seçim bölgesinde ise seçime kendi aday listesiyle gireceğini açıkladı.

Ergün, TİP'in Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Balıkesir başta olmak üzere pek çok ilde pusulada olacağını kaydetti:

"Dört vekilimizin yanı sıra işçi, çiftçi, genç, kadın, LGBTİ+, aydın adaylarımızı, adalet ve ekoloji mücadelesi veren dostları meclise göndermek için var gücümüzle çalışacağız."

"TİP’e verilen oylar boşa gitmeyecek. TİP’in dört vekilinin yaptıkları, partinin yıllardır verdiği mücadelesi, 11 kırmızı çizgimiz bunun en önemli kanıtlarıdır. Listelerine yobazları doldurmakta beis görmeyenler büyük bir telaşa düşmüş durumdalar.”

Kaynak, TİP

Ne olmuştu?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Ankara 1. Bölge'de milletvekili çıkarabilecek güçte olmalarına rağmen aday çıkarmadıklarını ve YSP’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Baş, “En çok eleştiri aldığımız konu” diyerek tarif ettiği bu kararla ilgili olarak, Ankara 1. Bölge'den, YSP’nin “mümkün olan en fazla oyu alabilmesi” için çekildiklerini söylemişti.

Fakat 15 Nisan’da Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde TİP’in Ankara 1. Bölge'de aday gösterdiği görüldü.

TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın birinci sıradan aday gösterildi, ikinci sıra adayı ise Avukat Kemal İlker Şan oldu.

Bunun üzerine TİP sosyal medyada Ankara’da "YSP oylarını böldüğü" gerekçesiyle eleştirildi. Pek çok TİP seçmeni ise aday gösterilmesi kararına destek verdi.

Ankara 1. Bölge, CHP’deki liste tartışması nedeniyle öne çıkmıştı. CHP’nin 4. sırada DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i aday göstermesi çeşitli tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ankara 1. Bölge; Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerini kapsıyor.

BBC Türkçe'nin TİP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, parti “herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşı sigorta olabilmesi" amacıyla böylesi bir karar almıştı.

TİP, bugüne dek tüm seçim bölgelerinde "ittifak hukukunu esas alarak" liste oluşturduğunu ve güçlü oldukları birçok bölgede çekildiklerini vurguluyor, YSP’nin Ankara’daki bu hamleden bilgisi olduğunun altını çiziyor:

TİP kaynaklarına göre YSK'ya ilk listeler verilirken, Kurul'da görevli bir memur, birden çok seçim çevresi olan bir ilde, bir seçim çevresinde pusulaya girilmediği takdirde, o ilin tamamında seçime girilemeyeceğini iddia etti, göstermelik de olsa TİP'in aday göstermesi gerektiğini bildirdi. TİP de bu nedenle bir liste verdi. Ancak daha sonra YSK toplantısında bunun yanlış olduğu ortaya çıktı ve 41 ilde seçime giren bir partinin, ekstra illerin istedikleri seçim çevrelerinde seçime girebileceği yönünde karar alındı. Ancak bu karar yazılı olarak geç tebliğ edildi.

TİP, "başkent olarak Ankara'yı kesinlikle riske atamayacağı, hiçbir bölgesinde seçime girememek gibi bir durumda kalamayacağı için" listesini geçici olarak tuttu.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın en yüksek sayıda milletvekili çıkarması perspektifiyle hareket ettiklerini söyleyen bir TİP yetkilisi, "Şu anki ortak eğilimimiz bizim o bölgede seçime girmememiz yönünde. Dediğim gibi ortak karara uygun hareket edeceğiz. Zaten 18 Nisan'a kadar adaylarımız istifa edebilir" demişti.