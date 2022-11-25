N﻿etanyahu İsrail'de koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağladı, aşırı sağcı Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasını kabul etti

31 dakika önce

Ben Gvir, Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle biliniyor.

Yahudi Gücü Partisi lideri daha önce "Arapların İsrail'den atılmaları" çağrısı yapan ve suikast sonucu öldürülen bir hahama destek vermişti.

Ben-Gvir geçmişte, İsrail'in yasakladığı ve ABD'nin "terör örgütü" nitelendirdiği ırkçı “Kah” hareketinin üyesiydi. Filistinlilerle çatışmayı sona erdirmek için Oslo Anlaşmalarını imzalayan Başbakan İzak Rabin'in öldürülmesi öncesi şiddet eylemlerine destek vermişti. 1995'te El Halil’deki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Baruch Goldstein'ın da hayranıydı.