Fotoğraflarla 'Masai olimpiyatları': Aslan avı yerine spor oyunları

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Kenya ve Tanzanya'da yaşayan yerli Masai halkından yüzlerce genç, "yetişkinliğe geçiş töreni"nde fiziksel yeteneklerini yarıştırdı.

Göçebe halk bu töreni geleneksel olarak aslan avı ile yapıyordu.

Ancak Afrika'da aslan popülasyonunun azalması nedeniyle, çevre örgütleri ve Masai ileri gelenleri, aslan avı yerine "olimpiyat oyunları" düzenlenmesine karar verdi. İlk olimpiyatlar 2012 yılında yapıldı.

Kilimanjaro Dağı eteklerinde, Tanzanya sınırına yakın Kimana köyünde düzenlenen 'olimpiyatlarda', mızrak atma ve en yükseğe zıplama dahil altı oyun oynandı.

Masai halkı zıplayarak yaptıkları dansları ve ince uzun, atletik yapılarıyla biliniyor.

Geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşıyorlar.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Masai halkında en yükseğe zıplamak fiziksel olarak üstünlük göstergesi kabul ediliyor

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Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Rungu denilen "savaş topuzu" fırlatma yarışması

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Mızrak atma da yarışmalardan biriydi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mızrak attıktan sonra yere düşen bir yarışmacı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Yarışmalarda başarılı olan gençlere madalya, para ve damızlık boğa gibi ödüller verildi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Geleneksel takılarıyla Masai kadınlar