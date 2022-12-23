Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu açıklandı.
Saldırının ardından 69 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği bildiriliyor.
Saldırıyla ilgili olarak cinayet soruşturması açıldı.
Paris polisi halka, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin bulunduğu Strasbourg-Saint Denis bölgesindeki Rue d'Enghien Caddesi'nden uzak durulması çağrısı yaptı.
Château d'Eau metro istasyonu yakınındaki bölgede kültür merkezinin yanı sıra çok sayıda restoran ve dükkan da bulunuyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bölgedeki görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Tam bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi.
Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin bölgede incelemelerde bulunacak.