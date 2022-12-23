Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Saldırıyla ilgili olarak cinayet soruşturması açıldı.

Château d'Eau metro istasyonu yakınındaki bölgede kültür merkezinin yanı sıra çok sayıda restoran ve dükkan da bulunuyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bölgedeki görgü tanığı bir dükkan sahibi, "Tam bir panik yaşandı, kendimizi içeri kitledik" dedi.

Görgü tanığı, yedi ya da sekiz el silah sesi duyduğunu ve sokakta kaos yaşandığını söyledi.