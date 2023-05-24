Özdağ ve Kılıçdaroğlu protokol imzaladı: İki lider hangi temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardı?

Kaynak, Zafer Partisi

24 Mayıs 2023, 11:50 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Özdağ partisinin seçmenlerine, Pazar günü Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı yaptı.

CHP ve Zafer Partisi arasında varılan protokol de kamuoyuna açıklandı. Protokolde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın üzerinde anlaştığı yedi temel ilke sıralandı. Protokolde, "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir" ifadesi de yer aldı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu dün akşamki görüşmelerinin ardından bu sabah Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı, Zafer Partisi Genel Merkezi dışında "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

Özdağ, "Türkiye'nin en büyük sorunu ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerinde geri gönderilmesidir. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs eçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıları ülkelerine göndermek için destek istedik ama amacımıza ulaşamadık" dedi.

14 Mayıs'tan sonra AKP ile görüşmelerinde partinin planının "sığımacıların vatanlarına dönmesini" içermediğini belirten Özdağ, "Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların ülkelerine dönmesi gerektiğini açıkladı" diye konuştu.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile "bir sene içerisinde 13 milyon sığımacıyı uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine gönderecek, dönen sığınmacıların güvenliğini sağlayacak, Türk ekonomisinin üzerindeki yükü kaldıracak" planda uzlaştığını belirtti.

Bu sabah Twitter üzerinden "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı" şeklindeki başka bir paylaşımı alıntılayan Özdağ, kendisi için İçişleri Bakanlığı görevi vurgusu yapmıştı:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim.

"Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin".

Özdağ ve Kılıçdaroğlu bugün ise bu konuda bir açıklama yapmadı.

Ortak protokol

Kaynak, Twitter

Basın açıklamasının ardından CHP ve Zafer Partisi arasında varılan protokol kamuoyuna açıklandı.

Protokolde şu ifadeler yer aldı:

"Kapsam:

Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."

'Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz'

Kaynak, Getty Images

Pazartesi günü, Zafer Partisi'nin de 14 Mayıs seçimlerinde paydaşı olduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıklamıştı.

Özdağ, Oğan'ın açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmüş ve Oğan'ın görüşlerinin sadece kendisine ait olduğunu söylemişti.