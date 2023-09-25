Stefanos Kasselakis: Yunan ana muhalefet partisi SYRİZA’nın 35 yaşındaki yeni lideri kim?

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Stefanos Kasselakis

Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

bir saat önce

Yunanistan’da ilki Mayıs’ta ikincisi Haziran ayında yapılan genel seçimlerde yenilgiye uğrayan ana muhalefet partisi radikal sol SYRİZA’nın 15 yıllık lideri Aleksis Çipras’ın istifa etmesinden sonra partide başlayan liderlik yarışını 35 yaşındaki Stefanos Kasselakis kazandı.

Kasselakis, Aleksis Çipras’ın önerisi üzerine 2023 seçimlerine SYRİZA’nın milletvekili adayı olarak katılmış; ancak seçilememişti.

Orta ve yüksek eğitimini gördüğü ABD’den henüz gelmiş bir iş insanı olarak pek tanınmıyordu.

1988 Atina doğumlu Kasselakis aslen Giritli. Atina Koleji'nde eğitim gördüğü sırada, ailesiyle birlikte ABD’ye göç ettiğinde 14 yaşındaydı.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde orta eğitimini tamamladıktan sonra annesinin öğretim görevlisi olduğu Pennsylvania Üniversitesi'nin Bankacılık ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında ABD’deki 2008 Başkanlık seçimlerinde Joe Biden’ın kampanyasında gönüllü çalışan Kasselakis; 2009'da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmaya başladı.

“Goldman Sachs’ta çalışırken kapitalizmin ne denli zalim olduğunun bilincine vardığım için solcu oldum” diyerek bankadan istifa etti.

İş hayatına atılmaya karar veren Kasselakis, bankalardan aldığı krediyle ve armatör olan vaftiz babasının da yardımıyla, Swift Bulk denizcilik şirketini kurdu ve gemi sahibi oldu.

Çipras’ın önerisiyle, şirketin yönetimini bırakarak Mayıs 2023 seçimlerinde SYRİZA’dan milletvekilli adayı oldu ama seçilemedi.

Ama daha sonra Çipras’ın istifasının ardından SYRİZA liderliği için beş aday arasında yer aldı.

İlk tur seçimlerini yüzde 47 ile önde bitiren Kasselakis, 2. tur seçimlerinde aldığı yüzde 56,6 oy ile SYRİZA’nın yeni lideri oldu.

Sosyal medya videolarıyla liderliği kazandı

Bilinen bir isim olmamasına ve SYRİZA’da örgütlü olmamasına rağmen Kasselakis liderlik için adaylığını ortaya koymuştu. ancak “dışarıdan biri” olarak görülmüştü.

Kasselakis, liderlik seçimlerinde sosyal medyada yayımladığı videoların katkısı açısından da bir ilke imza atmış oldu.

Kasellakis'in sosyal medya videolarında, köpeği Farlie sıkça yer alırken, İngiizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca'nın akıcı konuştuğu diller olduğu belirtiliyor.

Eğitimde kamu harcamalarının artırılmasını vaat eden Kasellakis, zorunlu askerliği kaldırıp, yerine profesyonel bir ordu kurmaktan bahsediyor. Kasellakis ayrıca, kilise ve devleti ayrı tutma sözü veriyor ve LBGT haklarını savunuyor.

Kasselakis bu nedenle muhafazakâr çevreler ve parti içindeki rakipleri tarafından “ABD'nin truva atı”; “iç ve dış politikadan habersiz”, “politik söylemi olmayan” gibi eleştirilere hedef oldu.

Eşcinsel olduğunu açıkladı

Kasselakis, Yunanistan’ın yakın siyaset tarihinde eşcinsel olduğunu ve erkek arkadaşıyla sözleşmeli evlilik yaptığını açıklayan ilk Yunan siyasetçi oldu.

Kasselaikis cinsel yönelimi için, “Ergenlik çağımda eşcinsel olmamam için kiliselerde dualar ediyordum. Bu kimliğimi korumuş olmam bazı dini çevreleri rahatsız etmiş olabilir ama benim Hristyanlığa olan inancımı kimse engelleyemez. Killise’nin devlet işlerine karışmaması için var gücümle mücadele edeceğim” sözlerini kullandı.

Kasselakis’in siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren açıkça eşcinsel olduğunu ve LGBT haklarını savunduğunu açıklamasına bazı muhafazakar çevreler tepki gösterdi.

Ancak Kasselakis’in cinsel kimliğine yönelik bu eleştiriler, gerek SYRİZA gerek liderlik rakibi Efi Ahcioglou gerekse diğer siyasi parti sözcüleri tarafından göğüslenmiş; Kasselakis’in kimliğine destek çıkarak ortak bir cephe oluşturmaları dikkatleri çekmişti.

Seçimleri kazandığı gece yaptığı konuşmada Kasselakis, “Ben öyle söylendiği gibi fenomen falan değilim, ben halkın sesini temsil etmeye geldim” demiş, konuştuğu sahneye “ailesi” olarak tanımladığı eşi Amerikalı Taylor Macbeth’i çağırarak birlikte poz vermişti.

Kasselakis’in tanınmadığı halde hızla liderliğe yükselmesi ise SYRİZA içindeki kemikleşmiş “yenilikçi karşıtlarında” büyük bir şok etkisi, genç kuşak partililerde ise büyük bir coşku yarattı.

Kaynak, EPA-EFE/REX/Shutterstock Fotoğraf altı yazısı, Efi Ahcioglou oyların yüzde 43,37’sini alabildi

Yunanistan’da seçimleri kaybeden parti liderlerinin istifası bir rutine dönüştü.

Aynı şekilde, parti liderlerini sadece delegelerin değil, partinün tüm üyelerince seçilmesi de.

Bu seçim yöntemi ilk kez PASOK lideri Yorgos Papandreu tarafından 2004 yılında uygulandı.

PASOK üyelerinin ülke çapında kurulan sandıklarda oy kullanmasını öngören bu seçim sistemi, kısa bir süre içinde diğer partiler tarafından da benimsendi.

Bugünki iktidarın başında olan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile PASOK’un geçen yıl liderliğine seçilen Nikos Andrulakis de aynı seçim yöntemiyle partilerinin lideri olmuşlardı.

Kassselakis’i SYRİZA liderliğine getiren seçimler için ülke çapında 570 sandık kuruldu. SYRİZA’nın 182 bin üyesinden yaklaşık 150 bini oy kullandı.