Pamela Anderson'ın anı kitabı şöhret yolculuğunu ve kalp kırıklıklarını gözler önüne seriyor

Yazan, Holly Honderich

Unvan, Washington

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Şimdiye kadar en çok izlenen dizilerden biri olmaya devam eden Sahil Güvenlik için California sahillerinde ilk kez koşmasından bu yana geçen 30 küsur yılda hayranları, Pamela Anderson'ın hayat hikayesinin farklı bölümleriyle tanıştı: Playboy kapakları, sızan seks kaseti ve evlilikleri.

Anderson'ın ilk eşi Tommy Lee ile olan mahrem görüntülerini içeren çalıntı bir video kaset, yalnızca ilk yılda 75 milyon dolardan fazla sattı. Dijital yayın platformu Hulu tarafından çekilen olayın kurgulanmış bir anlatımı büyük ilgi topladı ve Emmy Ödülleri’nde 10 dalda aday gösterildi.

Salı günü, Kanada doğumlu sarışın bu hikayeyi hem bir anı kitabında hem de yaklaşık iki saatlik bir Netflix belgeselinde paylaşacak.

55 yaşındaki Anderson'ın projeler üzerinde çalışmaya yıllar önce, Hulu dizisi ‘Pam & Tommy'yi ilk öğrendiğinde başladığı bildirildi.

Belgeselin fragmanında "Hayatta kalmak için o çalınan kaseti hayatımdan çıkardım. Ve şimdi tekrar ortaya çıktığı için midem bulanıyor” diyor. "İlk kez anlatının kontrolünü ele almak istiyorum."

Anderson'ın yeni kitabı ‘Love, Pamela’ (bir hayalet yazarın yardımı olmadan yazılmış), dünyanın en tanınmış kadınlarından birini yakından tanıma imkanı sağlıyor.

Kanada'nın küçük bir kasabasında şiddet dolu çocukluk

Anderson, Kanada'nın batı ucundaki British Columbia'nın Vancouver Adası'ndaki küçük bir kasaba olan Ladysmith'te doğdu.

Kendi anlatımına göre çocukluğu, turta yaparak ve adanın ormanlık genişliğinde kokulu mor leylakların, yeşil elma ağaçlarının gövdelerini boğan asmalardaki ekşi üzümlerin yanında yılan kovalayarak geçti.

Ancak bu pastoral sahneler, genç ebeveynleri arasındaki bazen şiddeti içeren kavgalarla kesiliyor. Anderson daha önce bir alkolik olan babasının annesine fiziksel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı.

Anderson da 18 yaşına gelmeden önce üç kez cinsel şiddete uğradığını söylüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pamela Anderson (1993)

Birinde Anderson, 6 ila 10 yaşları arasında, bir kadın bebek bakıcısı tarafından taciz edildiğini söylüyor. "Ailem onun cömert ve kibar olduğunu düşünüyordu, aslında bu onların gözünü boyamanın bir yoluydu" diye yazıyor.

"O zaman hiçbir şey anlamadım. Beni tehdit etti ve kimseye söylemememi tembihledi."

Daha sonra 12 yaşındayken 25 yaşındaki bir tanıdığı ona tecavüz etti. 14 yaşındaykense lisedeki erkek arkadaşı ve başka arkadaşları ona cinsel tacizde bulunmuş. "Kimseye söylemedim" diye yazıyor. "Sadece düşünmemeye çalıştım.”

Playboy'a ve şöhrete adımı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pamela Anderson ve aktör Steve Henneberry (1992)

Anderson keşfedildiğinde 22 yaşındaydı ve bir solaryumda çalışıyordu.

BC Lions futbol maçında bir arkadaşıyla otururken, stadyumun kamerasına yakalandı ve görüntüsü ana ekrana yansıtıldı.

Kanadalı bir bira şirketi olan LaBatt'ın logosunu taşıyan bir tişört giyiyordu.

Anderson, LaBatt’ın dikkatini çekti. Bira şirketi sözcüsü olması için Anderson'a teklifte bulundu, yüzü posterlerde ve reklamlarda yer aldı.

Playboy kısa süre sonra onu bir fotoğraf çekimi için Los Angeles'a çağırdı. Bu yıl kitabının tanıtımını yapan Anderson, Sunday Times'a nişanlısının kendisini aldattığını öğrendiği gün Playboy'dan telefon aldığını söyledi.

Anderson, "Bu ilk fotoğraf çekimini yapmak bana şehvetli bir kadın olmanın nasıl bir his olduğuna dair bir ipucu verdi" dedi. "Cinselliğim benimdi. Gücümü geri aldım."

Sahil Güvenlik dizisinin yıldızı, toplamda 14 Playboy kapağı için poz verecekti. Bu onu tarihte dergiye en fazla poz veren yıldız yapacaktı. Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın kendisine tam bir saygıyla davranan tek kişi olduğunu söyledi.

Çok sayıda evlilik

Anderson, "Olgunlaştıkça erkek arkadaşlarımın çoğunun kötü olduğunu ve giderek daha da kötüleştiğini fark ettim" diye yazıyor.

İlk erkek arkadaşları maçoydu ve şiddete eğilimliydi, belki de babasına benziyorlardı. Ama hiçbiri onun romantizm arzusunu engelleyemedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pamela Anderson ve Tommy Lee

Anderson, altı kez beş farklı erkekle evlendi. Belki de en ünlüsü ilkidir: Mötley Crüe grubunun davulcusu Tommy Lee. Şubat 1995'te dört günlük bir flörtün ardından ikili Meksika’nın Cancún şehrindeki bir plajda evlendi. Anderson’ın üzerinde bikini vardı.

Ancak rüya gibi başlayan şey, üç yıl ve iki çocuk sonra çöktü. Anderson, kendisinin ve Lee'nin Malibu’daki evlerindeki bir kasadan çalınan seks kasetinin satılması ve dağıtılmasıyla sonun hızlandığını söylüyor.

Anderson, “Hayatları mahvetti, başta da ilişkimizi ve insanların hâlâ böylesine korkunç bir deneyimden fayda sağlayabileceklerini düşünmeleri affedilemez" diye yazıyor. Anderson, seks kaseti hırsızlığı ve ardından gelen skandalın “yaşadığı en zor şeylerden biri" olduğunu söylüyor.

Lee daha sonra yedi haftalık oğulları Dylan'ı tutarken Anderson'ı tekmelediği için altı ay hapis yattı. Şiddet onu boşanma davası açmaya itti. İkili o zamandan beri birkaç kez barıştı. Anderson, Lee ile ilişkisini belki de "aşık olduğum tek zaman" olarak tanımlıyor.

Kremlin'e ziyaret, Assange ile dostluk

Ladysmith'te rahmetli büyükannesinin evinde üç köpekle birlikte yaşayan Anderson, uzun süredir vegan, hayvan hakları ve çevre aktivisti.

Aktivizm, sözcülüğünü yaptığı hayvan hakları örgütü Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (Peta) için Kremlin Sarayı’na yaptığı bir gezi sırasında tanıştığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere, yüksek profilli karşılaşmalara yol açtı.

Variety dergisine "Putin odaya yalnızca bir kez girdi, ancak her şeyi duydu. Diğer insanlardan, orada olduğum için memnun olduğuna dair mesajlar alırdım, orada olmamdan keyif aldı" dedi.

Anderson'ın savunuculuğu, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ile dost olmasını da sağladı. Anderson, Assange’ı sığınma istediği Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği’nde de ziyaret etti.