Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı planlarımızı değiştirmeyecek

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27 dakika önce

R﻿usya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın son günlerdeki karşı saldırısıyla ilgili yaptığı ilk yorumda, bu durumun Rusya'nın planlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

U﻿krayna Ordusu, Harkov bölgesinde son altı günde 8 bin kilometrekarelik alanı geri aldıklarını söylüyor.

A﻿ncak Putin ise aceleleri olmadığını ve Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki saldırılarının planlandığı gibi gittiğini söyledi.

P﻿utin ayrıca, Rusya'nın tüm gücünü konuşlandırmadığına dikkat çekti.

P﻿utin, Özbekistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada "Donbas bölgesindeki saldırı operasyonlarımız durmuyor. Çok hızlı olmasa da ilerliyor ancak aşama aşama daha çok bölgeyi ele geçiriyorlar" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki endüstri bölgesi Donbas Rus işgalinin odak noktası haline geldi ve Putin saldırının bölgerdeki Rusça konuşanları soykırımdan kurarmak için gerekli olduğunu söylüyor.

P﻿utin açıklamasında ayrıca, Rus Ordusu'nun sadece bir kısmının Ukrayna'da savaştığını söyledi ve Ukrayna atakları devam ederse "daha ciddi" bir karşılık vermekle tehdit etti.

P﻿utin "Rus Ordusu'nun topyekûn savaşmadığını hatırlatırım. Sadece profesyonel ordu savaşıyor" dedi.

R﻿usya şu ana dek Ukrayna'ya resmen savaş ilan etmedi ve işgali "özel askeri operasyon" diye tanımlıyor.

A﻿ncak son günlerdeki kayıpların ardından Kremlin yanlısı yorumcular daha çok güç konuşlandırılması çağrısı yaptı. Geçtiğimiz günlerde sızan, mahkumların özel bir şirket için silah altına alındığını gösteren video da Rusya'nın savaşacak asker bulmakta zorlandığını gösteriyor.

P﻿utin, Şubat'taki işgalin ardından ülkesini pek terk etmedi. Bu hafta Semerkand'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine gitmesi, Batı tarafından dışlanmasının ardından Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme ihtiyacını gösteriyor.

A﻿ncak burada da liderler, Putin'e işgal konusundaki endişelerini aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Putin'e "Bugün savaşma zamanı değil" dedi.