ABD, Japonya ve Güney Kore, Hawaii açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hawaii'deki Pearl Harbor'da ABD Donanması'na ait bir gemi

19 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore'den askerlerin de katılımıyla Hawaii açıklarında füze savunma ve balistik füze arama tatbikatı yaptıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre tatbikat 8-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti.

Tatbikatın Pasifik Okyanusu'nda Hawaii açıklarındaki çok uluslu "Pacific Dragon" tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Pentagon tatbikat sırasında, üçlü bilgi paylaşımı anlaşmasına uygun olarak ülkeler arasında taktik ve veri bağlantısı bilgilerinin paylaşıldığını açıkladı.

Açıklamada "11 Haziran'da Singapur'da yapılan ABD - Kore Cumhuriyeti- Japonya üçlü toplantısını takiben yapılan bu füze uyarısı ve balistik füze arama ve izleme tatbikatı, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin neden olduğu sorunlara karşı üçlü iş birliğini geliştirmeye olan bağlılığımızı göstermiştir" denildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Super Garuda Shield tatbikatına katılan bir ABD Blackhawk helikopteri

Öte yandan 1-14 Ağustos arasında Endonezya'da da ABD ve Endonezya ordularının önderliğinde Super Garuda Shield (Süper Garuda Kalkanı) tatbikatı gerçekleştirildi.

Toplam 4 bin ABD ve Endonezya askerinin yer aldığı tatbikata zaman zaman Avustralya ve Singapur güçleri de katıldı.

10'a yakın ülke de tatbikatı gözlemci olarak takip etti.

Fransız AFP ajansı, Washington'ın tatbikatın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkladığını, ancak bu yılki tatbikatın geçen yılkilere kıyasla daha büyük olduğunu aktardı. Japonya'nın da her yıl düzenlenen tatbikata ilk kez katıldığı bilgisine yer verildi.

Askeri tatbikatlar Asya Pasifik'te suların ısındığı bir döneme denk geliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ay başında Tayvan'ı ziyaret etmesi, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimi artırmıştı.