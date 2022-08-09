ABD'de dört Müslümanın öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı

Kaynak, Albuquerque Emniyet Müdürlüğü Fotoğraf altı yazısı, Albuquerque'de bir polis memuru

bir saat önce

ABD'nin New Mexico eyaletinde polis, dört Müslüman erkeğin öldürülmesiyle ilgili olarak bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yetkililer, Muhammad Syed adlı "baş şüphelinin", cinayetle suçlandığını açıkladı.

51 yaşındaki Muhammad Syed'in iki kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Syed'in, New Mexico'nun en büyük kenti Albuquerque'de öldürülenlerin tümünü şahsen tanıdığı bildiriliyor.

Polis, Syed'in evinde çok sayıda ateşli silah bulunduğunu açıkladı.

Syed'in, Afganistan kökenli olduğu ve ABD'ye "son birkaç yıl içinde" geldiği sanılıyor.

İlki 9 ay önce, diğerleri son iki haftada, sonuncusu ise Cuma günü işlenen cinayetlerle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Pusuya düşürülerek vurulan ve öldürülenlerin üçü Pakistan, biri Afganistan kökenliydi.

Dört kişinin de aynı camiye gittikleri biliniyor.

Cinayetler Albuquerque'de Müslümanlar arasında paniğe neden olmuş, kentte camilerde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü yaptığı açıklamada cinayetlerden dolayı kızgın ve üzgün olduğunu vurgulamış, "Dualarım, kurbanların aileleriyle. Yönetimim Müslümanların yanında. Bu nefret dolu saldırıların Amerika'da yeri yoktur" demişti.