Putin: Avrupa için en büyük gaz merkezini Türkiye'de kurabiliriz

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39 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya yönelik en büyük gaz aktarım merkezini Türkiye’de kurabileceklerini söyledi.

Bugüne kadar Avrupa’ya gaz aktarımında kullanılan Kuzey Akım 1 Boru Hattı'nın devre dışı kaldığını hatırlatan Putin, bunun yerine Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz aktarabileceklerini belirtti.

Putin, bunun tüm tarafların istekli olması durumunda gündeme gelebileceğini de ekledi.

Reuters ajansının haberine göre Rusya Enerji Haftası etkinliğinde konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Moskova’nın Türk Akım Boru Hattı'na yeni borular eklenebileceğini söyledi, “İnceleyeceğimiz seçeneklerden biri de bu. Üzerinde çalışmamız lazım” dedi.

Putin’in açıklamasına yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk” dedi.

"Bunu konuşmak için henüz erken" diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip uluslararası projeler için fizibilite çalışmaları gerekiyor, ticari tarafının da tartışılması lazım.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçen ay patlamaların yaşandığı Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarının tamirinin mümkün olduğunu fakat bu hatların geleceğine Avrupa ile birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Putin, "Kuzey Akım 2’deki bir boru hattı zarar almamış gibi gözüküyor. Ama bu konuda top Avrupa Birliği’nin sahasında" dedi.

Kuzey Akım 2’nin inşaatı Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgale başlaması öncesi tamamlanmış fakat Almanya işgal nedeniyle hattı açmamaya karar vermişti.

Kuzey Akım 1’den gönderilen gaz ise yazın Rusya tarafından kesilmiş, Rusya yaptırımlar nedeniyle hasar gören türbinleri tamir edemediklerini öne sürerken Batılı ülkeler bunun siyasi bir karar olduğunu vurgulamıştı.

Rusya’dan gaz akımında yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok AB ülkesinde aydınlatma ve ısıtmada kısıtlamalar açıklanmıştı.