Çin, Covid vakalarının artması nedeniyle vatandaşlarına seyahat kısıtlaması uygulayan Güney Kore ve Japonya'ya turist vizesini askıya aldı

Kaynak, Reuters

10 Ocak 2023, 15:16 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Nick Marsh | BBC News, Seul

Çin, yeni Covid salgını nedeniyle vatandaşlarına seyahat kısıtlaması uygulayan Güney Kore ve Japonya'ya misilleme olarak bu ülkelerin vatandaşlarına yönelik kısa dönemli vize uygulamasını durdurdu.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Çin Büyükelçiliği, Güney Kore vatandaşlarına turist vizesinin askıya alındığını açıkladı.

Japon medyası, Çin'in benzer önlemleri Japonya'ya karşı da uygulayacağını duyurdu.

Çin, vatandaşlarına yönelik "ayrımcı" kısıtlamalar kaldırılana dek bu uygulamayı sürdüreceğini belirtti.

Geçen hafta Güney Kore, Çin'de artan Covid vakaları nedeniyle bu ülke vatandaşlarına turist vizesi verilmeyeceğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise bunun "bilim dışı" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Geçen hafta bakanlıktan yapılan bir açıklamada, Çin'den gelen yolculara giriş kısıtlamaları uygulayan ülkelere aynı şekilde karşılık verileceği duyurulmuştu.

Pekin'in "Sıfır Covid" politikasını gevşetme kararının ardından vaka sayılarının artmasıyla birlikte, ABD, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında olduğu 10'dan fazla ülke Çin'den gelen yolculardan negatif test istemeye başladı.

Çin, ülke dışından gelenlere yönelik karantina uygulamasını da kaldırdı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, vize sınırlaması uygulanmadan önce Çin'den gelenlerin yaklaşık üçte birinin Covid testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Japonya, negatif Covid testi sertifikası olan Çinli turistleri hala ülkeye kabul ediyor.

Güney Kore kısıtlamaların en az Ocak ayı sonuna kadar uygulanacağını ve bu sırada bilim insanlarının Çin'den gelen yeni bir koronavirüs varyantı olup olmadığını araştıracaklarını belirtiyor.

Kore Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan ve Güney Kore hükümetinin danışmanı olarak görev yapan Profesör Kim Woo Joo, Çin'de yeni varyantların gözlenmesiyle ilgili "şeffaflık" olmadığını söyledi.