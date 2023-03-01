Nijerya'da devlet başkanlığını Bola Ahmed Tinubu kazandı, muhalefet seçimlerin yenilenmesini istiyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, 70 yaşındaki Bola Ahmed Tinubu, Nijerja'nın en zengin siyasetçilerinden biri

53 dakika önce

Nijerya'da hafta sonunda yapılan başkanlık seçimlerini iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin adayı Bola Ahmed Tinubu'nun kazandığı açıklandı.

Resmi sonuçlara göre 70 yaşındaki eski Lagos valisinin oyların yüzde 37'sini aldı.

Ulusal Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tinubu'nun başlıca rakipleri ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi adayı Atiku Abubakar yüzde 29, İşçi Partisi'nin adayı Peter Obi ise yüzde 25 oy aldı.

Bu iki parti, ilk oyların belli olmasından hemen sonra sayımda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek sonuçlara itiraz etti ve seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Tinubu, Nijerya'nın en zengin siyasetçilerinden biri.

Bola Ahmed Tinubu, seçim kampanyasını Lagos valililiği döneminde kentin yeniden yapılandırılmasına dönük icraatları üzerine kurdu.

Bununla birlikte ülkenin en büyük kenti ve finans merkezi Lagos ile başkent Abuja'da Peter Obi'nin Tinubu'dan daha fazla oy aldığı haber veriliyor.

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da başkan seçilebilmek için bir adayın Abuja bölgesi ve 36 eyaletten üçte ikisinde oyların en az yüzde 25'ini alması gerekiyor.

Ülkede devlet başkanları dört yıllığına seçiliyor. Başkanlar en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Kaynak, AFP

Bola Ahmed Tinubu, görevi Muhammadu Buhari'den devralacak.

Buhari'nin dönemine ekonomik durgunluk ve tüm ülkeye hakim olan güvenlik sorunları damgasını vurmuştu.

Ülkenin kuzeydoğusunda radikal İslamcı grupların saldırıları, ülke genelinde insan kaçırma eylemleri ve güneydoğudaki ayrılıkçı hareketler, yeni başkanı bekleyen önemli sorunlar arasında.

Bola Tinibu, devlet başkanı ilan edildikten sonraki açıklamasında rakiplerine uzlaşma ve ülkeyi birlikte inşa etme çağrısı yaptı.

Konuşmasında usulsüzlük iddialarına da değinen Tinubu, sonuçlara mahkeme nezdinde itiraz edilebileceğini söyledi ancak tartışmalı oyların sonuca etki etmeyecek kadar az olduğunu savundu.

Nijerya, yaklaşık 210 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi ve en büyük petrol ihracatçısı.

Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 53'ü Müslüman. Kuzeyde Müslümanlar güneyde ise Hristiyanlar yoğunlukta.

Daha önce devlet başkanlığı seçimlerinde tüm büyük partiler iki grubun da oylarını alabilmek için başkan ve başkan yardımcılığı adaylarını farklı dinlere mensup kişilerden belirliyordu.