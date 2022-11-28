E﻿rdoğan: Güvenliği ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almayız

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53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili Erdoğan, "Biz, bu tür saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor ve cevabını da sahada gösteriyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.

"Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

"Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın."

Reuters haber ajansı, bu sabah, Türkiye'de Suriye'nin kuzeyinde olası bir kara harekatı için "sadece birkaç güne ihtiyacı olduğunu" ve bu yönde bir kararın bugünkü kabine toplantısında alınabileceğini haberleştirmişti.

Habere göre Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili ajansa şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse tamamen hazır hale gelmek için sadece birkaç güne ihtiyacı var."

Türkiye'nin Suriye'deki müttefiki [Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)] militanların 13 Kasım'daki Beyoğlu bombalı saldırısından birkaç gün sonra bu tip bir operasyona hazır olduğunu belirten yetkili, "Operasyonun başlaması çok zaman almayacaktır; sadece Cumhurbaşkanının emrini bekleniyor." dedi.

Geçen hafta Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava operasyonlarında da uluslararası haber ajanslarına konuşan Türk yetkililer, ABD ve Rusya ile Suriye hava sahasının kullanımı konusunda kısıtlı da olsa işbirliği yapıldığını söylemişti.

Y﻿ine geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreni dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorduğu ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile operasyonu görüşüp görüşmediği hakkındaki bir soruya “Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden’la ne Sayın Putin’le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor” yanıtını vermişti.

Kamuda sözleşmeli çalışanlar için "personel reformu"

Erdoğan kamuda sözleşmeli çalışan personelle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirtti ve "kamuda personel reformu" olarak adlandırdığı yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Erdoğan, yeni düzenlemeyle sözleşmeli personelin kadroya geçisinde 3 yıl çalışma şartı aranacağını söyledi ve buna ek olarak bir yıl aday memurluk uygulamasına gidileceğini belirtti.

Yani uygulamayla kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık süre sonunda gerçekleşecek.

Erdoğan, "3 yılı dolmuş olanlar hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek; henüz doldurmamışlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek" dedi ve 227 bin sözleşmeli personelin halihazırda bu süreyi doldurduğu için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanacağını belirtti.

Buna göre daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.

Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

Sözleşmeli askeri, akademik, kit personeli, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları olarak tanımlanıyor.

Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır." dedi ve ekledi:

"Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelden kadrolara geçenler sadece mahalli kadrolar arasında yer değiştiebilecektir."

Erdoğan, düzenlemenin kısa sürede Meclise sunularak hayata geçirilmesini sağlayacaklarını belirtti.