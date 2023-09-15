Annesi Mahsa Amini'yi ilk kez anlatıyor: 'Sessiz ızdırabımızın cenneti sarsacak güçte olduğuna eminim'

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25 dakika önce

Mahsa Amini 16 Eylül 2022’de, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetti. Amini'nin polis tarafından darp edildiği iddia ediliyor.

Amini kadınlar için katı başörtü kurallarına karşı geldiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ölümü sonrasında başlayan protestolar 1979 İran Devrimi’nden bu yana en geniş kapsamlı protestoların fitilini ateşledi.

İranlı kadınlar sokaklarda başörtüsünü çıkardı, birçok ünlü isim protestolara destek için saçlarını kesti.

Mahsa’nın annesi Müjgan Eftekhari, kızının ölüm yıl dönümü için ilk kez BBC Farsça Servisi’ne konuştu ve kızının nasıl biri olduğunu anlattı.