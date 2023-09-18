Libya'da sel felaketi ve tanınmaz hale gelen cesetler

36 dakika önce

Anna Foster - BBC, Derne

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Maskeli bir doktor siyah plastik ceset torbasına doğru eğiliyor ve içindeki adamın bacaklarını hafifçe hareket ettiriyor. "Önce yaşını, cinsiyetini ve boyunu tespit ediyoruz" diyor ve ekliyor:

"Su yüzünden artık çürüme aşamasında."

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde bir hastanenin otoparkında, çok sayıda kurbandan birinin son ayrıntıları dikkatle kontrol ediliyor ve kayda alınıyor.

Artık buradaki en hayati işlerden biri bu. Aynı zamanda en sıkıntılı işlerden biri. Denizde geçirdiği bir hafta sonrası adamın cesedi tanınmaz halde. Ceset sabah kıyıda bulunmuş.

Uzman eller yavaşça cesedi inceliyor, tanımlayıcı işaretleri arıyor ve DNA örneği alıyor. Hâlâ hayatta, onu sahiplenecek bir aile varsa, önemli bu.

Fotoğraf altı yazısı, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti, Derne'deki binaların dörtte birinden fazlasının geçen hafta meydana gelen sel felaketinde hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, Libya'da sel felaketi sonrası 10 binden fazla kişi resmen kayıp.

Libya Kızılayı da kendi verilerini yayımlıyor.

BM'ye göre şu ana kadar ölü sayısı 11 bin 300 civarında. Kesin sayı belirsiz. Kesin olan tek şey felaketin büyüklüğü.

Muhammed Miftah, ailesinin de kurbanlar arasında olduğunu içten içe biliyor.

Selden sonra kız kardeşini ve eşini bulmak için gittiği ev, sular altında kalmıştı.

O zamandan beri onlardan hiç haber alamadı. Bana sel suları yükselirken ve kahverengi su evin ön kapısından içeri akarken çektiği videoyu gösteriyor.

Akıntının üzerinde bir araba görünüyor, açık alana sıkışmış ve bölgeyi tamamen kapatmış.

"Arabaların düştüğünü gördüm ve koşarak dışarı çıktım" diyerek hatırlıyor yaşadıklarını Muhammed ve ekliyor:

"Her şeyin buraya kadar olduğunu, öleceğimi düşündüm. Komşularımızın el fenerlerini salladığını görebiliyorduk. Birkaç dakika sonra ışıklar söndü ve ortadan kayboldular. Bu, en zor şeydi."

Kaynak, Reuters

Tam Libya'ya uluslararası yardım ciddi anlamda gelmeye başlamışken, ülkenin doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, Derne yolunda meydana gelen bir kazada dört Yunan kurtarma görevlisinin öldüğünü duyurdu.

Kazada 15 kişi yaralandı.

Kurtarma görevlileri, afet bölgesinde Fransa ve İtalya'dan gelen meslektaşlarına katılmak üzere yola çıkmışlardı.

Kuveyt ve Suudi Arabistan da Libya'ya tonlarca ek yarım malzemesi gönderdi.

Fotoğraf altı yazısı, Muhammed Miftah, bazı aile mensuplarının ölenler arasında olmasından korkuyor

Bir sonraki adım, yardımların doğru ve adil şekilde kullanıldığından emin olmak olacak.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan BM'nin Libya'daki Uluslararası Destek Misyonu Başkanı Abdullah Bathily, ülkenin artık, tüm uluslararası bağışları yönetmek için şeffaf bir mekanizma oluşturması gerektiğini söyledi.

Trablus'taki hükümetle, uluslararası toplum tarafından tanınmayan ülkenin doğusundaki hükümet arasında koordinasyon sağlamak zor. Bu durum da, endişe kaynağı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Derne'de ölümcül sel felaketinin ardından, tahrip olmuş bir araba bir binanın tepesinde kaldı

Derne'nın merkezinde, şehri saran çamur ve molozların arasında bazı ışık noktaları var.

Bir sokağın köşesinde, yüzlerce rengarenk kıyafet, yığınlar halinde dağılmış.

Hayatta kalanlara akaryakıt dağıtılıyor. Yol boyunca uzun bir kuyruk var.

Bağışlar gelmeye devam ederken, bir adam yaşlı bir kadının ayaklarının dibine bir kutu sıcak eşarp koyuyor.

Adamın başını şefkatle öptüğü kadın, gülümseyip eşarplardan birini seçiyor

Bunlar, Libyalılara en kötü kriz anlarından birinde yardım eden Libyalılar.