İtalya’da gölde batan ‘casus teknesi’: ‘Bölge uluslararası casusluk kavşağı mı?’

22 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

Kaynak, EPA

İtalya’da Pazar günü bir gölde batan teknenin istihbarat ajanlarıyla dolu olduğunun ortaya çıkmasının ardından birçok soru ve iddia tartışılıyor.

İtalya basınında İsrailli ve İtalyan casusların teknede gizli bir misyon için buluştuğundan, olayın yaşandığı Lombardiya bölgesinin bir “casusluk üçgeninde” yer aldığına kadar bir dizi iddia ortaya atıldı.

Kuzeydeki Maggiore Gölü’nde, Sesto Calende kasabası sınırları içinde batan teknede 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Can kayıplarından birinin emekli bir İsrail gizli servisi (Mossad) ajanı olduğu İsrail hükümeti tarafından doğrulandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden bugün “Mossad adına” yapılan açıklamada, “İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan tekne faciasında hayatını kaybeden Mossad emeklisinin tabutu bu sabah İsrail'e ulaştı” denildi.

İsrail yönetimi, söz konusu emekli Mossad ajanının kimliğiyle ilgili bilgi veremeyeceklerini de belirtti ancak kendisini, “onlarca yıldır, emekli olduktan sonra bile, hayatını İsrail Devleti'nin güvenliğine adamış sevgili, özverili ve profesyonel biri” olarak niteledi.

İtalya basını, istihbarat kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde emekli Mossad ajanının kimliğini 54 yaşındaki Shimoni Erez olarak duyurmuştu.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi ise hayatını kaybeden İsrail vatandaşının gerçek isminin Shimoni Erez olmadığını iddia etti ve ''Mossad personeli için, özellikle operasyonlarda, takma ad kullanmak standart bir prosedürdür'' dedi.

Haaretz ayrıca, İsrail makamları söz konusu kişi için “emekli” dese de “Mossad da dahil olmak üzere güvenlik teşkilatından deneyimli ve becerikli emeklilerin özel sözleşmeler uyarınca periyodik olarak yedek görev için çağrıldıkları bir sır değil” diye yazdı.

İtalya basınına göre, olayda hayatını kaybedenlerden Claudio Alonzi (62) ile Tiziana Barnobi (53) İtalya dış istihbarat servisinde (Aise) görevliydi.

Ölen dördüncü kişi ise batan teknenin sahibinin eşi, Rusya vatandaşı Anya Bozhkova (50) olarak açıklandı.

Pazar akşam saatlerinde batmasının ardından ilk çıkan haberlerde teknenin doğum günü kutlayan bir grup turisti taşıdığı iddia edilmişti.

Kaynak, Getty Images

Ancak teknede çok sayıda istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıkınca olayla ilgili soru işaretleri de arttı.

Agi haber ajansına göre teknede 13 İsrail, 8 İtalya istihbarat görevlisinin yanı sıra geminin sahibi ve kaptanı Claudio Carminati ile Rus eşi Anya Bozhkova bulunuyordu.

Ajansa konuşan 11 bin nüfuslu Sesto Calende ilçesinin Belediye Başkanı Giovanni Buzzi yaşadığı şaşkınlığı, ‘’Uluslararası casusluğun kavşağı haline mi gelmişiz?’’ diyerek ifade etti.

Casusluk üçgeni iddiası

İtalya basınında bugün çıkan iddialar arasında, olayın yaşandığı kuzeydeki Lombardiya bölgesinin bir “casusluk üçgende” yer aldığı bilgisi de dikkat çekti.

Corriere della Sera gazetesi bu bölgenin, “birçok istihbarat servisi tarafından geçiş noktası olarak kullanılan İsviçre’ye” yakınlığının altını çizdi.

Corriere ayrıca, Fransa’nın bu bölgeye yakın Haute-Savoie bölgesinde geçmişte Rus istihbaratının faal olduğunu hatırlattı.

Haberde şu ifadeler de yer aldı:

“Olay örgüsünün İtalyan açısı daha da ilginç. Lombardiya bölgesi, küçük ve büyük sanayileriyle askeri ve sivil kullanıma uygun, çift kullanımlı teknoloji arayanlar için bir avlanma yeri gibi.

“İranlılar, 1990'lardan bu yana bunun için kaynaklarını seferber ettiler. Karşıtları olan İsrailliler de buna, (İranlıların) hareketlerini izleyerek yanıt verdiler.”

Habere göre İsrail istihbaratı Milano’da bir paravan şirket kurarak Tahran’a “kusurlu mal” gönderme girişiminde de bulunmuştu.

Gazete, “Tehlikeli kaçakçılıkları durdurmak için ABD ile işbirliği içinde bizim güvenlik aparatlarımızın seferber edilip edilmediğini kim bilir?” diye yazdı.

Belge alışverişi buluşması mıydı?

Kaynak, Getty Images

Kamu yayıncısı Rai’nin haber sitesinde de “Bazı söylentiler, basit bir doğum günü partisinden çok belge alışverişi için bir toplantıya işaret ediyor” denildi.

Rai, İtalya ve İsrailli servislerin bu olaya kadar bölgede “belli bir hareket serbestisine” sahip olduğunu, teknenin batması üzerine ise apar topar gizli evlerin boşaltıldığını belirtti.

Mossad’ın bu olayla “ifşa olan lojistik tesisleri için Roma’dan hesap sorduğu” da iddia edildi.

Il Messaggero gazetesi de bugün baş sayfasından “Gölde batan 007 teknesindeki zirvenin gizemi” başlığıyla verdiği haberde şöyle dedi:

“Maggiore Gölü'ndeki sıradan bir Pazar günü tekne gezintisi değildi. İtalyan ve İsrailli 007’ler arasında gerçek bir çalışma toplantısıydı – ve elbette gizliydi.

“Casus filmlerinde olduğu gibi, Maggiore Gölü'ndeki enkazdan sağ kurtulanların hepsi ve onlara atfedilebilecek izler bir anda yok oldu.

“Geçen Pazar günü batan ve dört kişinin ölümüne neden olan turist teknesi ‘Good...uria’ trajedisiyle ilgili pek çok gizem var.”

Gazete, kurtulan kişilerin kimliklerinin bilinmediğini, belgelerinin “ortadan kaybolduğunu” da belirtti.

Teknenin batma nedeniyle ilgili olarak şüpheler olumsuz hava koşullarına odaklanıyor.

Ancak teknenin hava koşulları kötüleşince neden kıyıya yanaşmadığı da sorgulanıyor.

Basındaki haberlerde, “Good…uria” isimli teknenin 15 kişi kapasiteli olmasına rağmen daha fazla yolcu taşıdığı bilgisi de yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma açan savcılığın şu aşamada yalnızca teknenin batış nedenini belirlemeye odaklandığı belirtiliyor.