Kim Jong-un'un kardeşi, Kuzey Kore liderinin Covid geçirdiğini söyledi

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19 dakika önce

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi ve üst düzey hükümet yetkilisi olan Kim Yo-jong, abisi Kim Jong-un'un Covid-19 pandemisi sırasında "ateşlendiğini" söyleyerek virüse yakalandığına işaret eden ilk kişi oldu.

Kuzey Kore lideri, bugün sağlık çalışanları ve bilim insanlarıyla düzenlenen bir etkinlikte virüse karşı "zafer" elde edildiğini söyledi, bu süreçte sabreden "azimli" halkını kutladı.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'ya göre Kim Jong-un, pandeminin başlangıcından bu yana yalnızca 74 ölüm kaydedildiğini ve bu yüzden tüm kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.

Etkinlik sırasında konuşma yapan Kim Yo-jong ise abisinin bu süreçte ülkedeki milyonlarca kişi gibi hastalandığını, ancak "ateşlenmesine rağmen insanları koruması gerektiği düşüncesiyle bir dakika bile dinlenemediğini" söyledi.

Kim Yo-jong, ülkede virüsün yayılmasının suçlusunun Güney Kore olduğunu, insanların sınırdan koronavirüslü Pyongyang karşıtı broşürler göndererek virüsü yaymaya çalıştığını söyledi.

Kim Yo-jong, bunun "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ve Kuzey Kore'nin gerekirse "sert bir şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

Kuzey Kore'nin güney sınırındaki Güney Kore'den aktivistler uzun yıllardır sınırın diğer tarafına balonlarla hem broşür hem de insani yardım gönderiyor.

Ancak Güney Kore yetkilileri, koronavirüs yaymaya çalıştığı iddialarını reddediyor.

Uzmanlar verilere inanmıyor

Kuzey Kore ilk Covid-19 vakalarını Mayıs'ta açıklamıştı. O zamanda beri de vaka sayısında düşüş yaşandığı söyleniyor.

Ancak açıklanan vaka ve ölüm sayılarının doğru olup olmadığı konusunda şüpheler var.

Ülkede 29 Temmuz'dan bu yana resmi olarak yeni koronavirüs vakası kaydedilmedi. Ancak uzmanlar ülkede az sayıda test yapıldığı için verilerin hatalı olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Kuzey Kore'de Covid-19 tanımı kullanılmıyor, onun yerine hastalığa 'yüksek ateş' deniyor.

KCNA, Nisan'dan bu yana 4.8 milyon vaka olmasına rağmen yalnızca 74 ölüm olduğunu paylaşıyor.

Bu verilere göre ülkedeki ölüm oranı yüzde 0,002, yani dünyadaki en düşük oran.