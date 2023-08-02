Belçikalı şirketten horlama sorunu olanlar için özel tatil paketi

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

21 dakika önce

Belçika’da bir seyahat acentesi, horlama sorunu olan kişiler için özel bir tatil olanağı sunuyor.

Tatil paketi, horlama sorunu nedeniyle ayrı odalarda uyumak zorunda kalan çiftlerin, fazladan para ödemeden tatilde de bu alışkanlığı sürdürmelerini hedefliyor.

De Blauwe Vogel adlı seyahat acentesi, müşteri çiftlerden sürekli olarak gelen horlama şikayeti üzerine, böyle bir tatil paketi hazırladıklarını belirtiyor.

Belçika medyasına göre, ülkede 2,5 milyon kişi, eşlerinin horlama sorunu nedeniyle uykusuz geceler geçiriyor. Bu sorun bazen ilişkilerin sona ermesine bile yol açıyor.

Uzmanlar, horlama sorununa karşı ayrı odalarda uyumanın en önemli çözümlerden biri olduğunu savunuyor.

Acente yöneticisi Trudo Carlier, özellikle horlama sorunu nedeniyle ayrı odalarda uyumak zorunda kalan çiftler için tatil programı yapmanın büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, yeni uygulama ile bu kişileri hedeflediklerini vurguluyor.

Carlier, Belçika Radyosu’na yaptığı açıklamada, "Ne de olsa tatilde iki otel odası rezervasyonu yapmak pahalı ve sürekli uyanık kalmak da elbette eğlenceli değil. Yeni uygulama ile bu ortadan kalkacak” dedi.

Yeni paket kapsamında çiftler, aynı paraya bir yerine iki ayrı oda tutabilecek. Çiftin kaldığı her iki oda, aradaki bir kapıyla birbirine bağlı olacak.

Belçikalı şirket, Çarşamba gününden itibaren satışa sunduğu deneme “horlama turları” Mart ayında Abu Dabi ve Dubai ile başlayacak.

Şirket yöneticisi Carlier, Dubai’deki 4 yıldızlı bir otelle neredeyse ücretsiz ikinci bir oda sunma konusunda anlaşma yaptıklarını söylüyor.